Peso Pluma

Peso Pluma y su novia dan el siguiente paso en su relación tras convertirse en 'papás'

El cantante y la modelo estarían demostrando que su noviazgo va muy en serio. Él confirmó el romance a inicios de agosto de 2024. Previamente, ‘La Doble P’ anduvo con Nicki Nicole.


Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Quién es la supuesta nueva novia de Peso Pluma?: él ya se habría tatuado su nombre

Peso Pluma dio un importante paso en su relación con Hanna Howell, esto a días de haber confirmado que son pareja.

Fue el pasado 7 de agosto cuando el cantante publicó las primeras fotografías al lado de la modelo estadounidense, oficializando públicamente su noviazgo.

Peso Pluma da importante paso con Hanna Howell

Si bien su romance estaría comenzando, Peso Pluma y Hanna Howell ya habrían demostrado que se están tomando las cosas con seriedad.

La propia ‘influencer’ compartió en su cuenta de Instagram una imagen que demuestra que ya se tatuaron sus respectivos nombres.

En la imagen, difundida por la periodista Nelssie Carrillo en la misma red social, se puede apreciar que la creadora de contenido tiene escrito en su muñeca ‘Hassan’, nombre real del artista.

Por su parte, el intérprete de ‘Ella baila sola’ tiene anotado en la misma zona del cuerpo la palabra ‘Hanna’, en letra cursiva.

Peso Pluma y Hanna Howell se tatuaron sus nombres.
Peso Pluma y Hanna Howell se tatuaron sus nombres.
Imagen Hanna Howell/Nelssie Carrillo/Instagram

Esta sería la primera vez que el dúo presume sus ‘tattoos’ directamente; sin embargo, el mexicano anteriormente ya lo había dejado ver.

El 2 de agosto, Howell subió a su perfil en TikTok un clip en el que dio a conocer que había, junto con ‘La Doble P’, adoptado a un cachorrito.

En un instante, él aparece acariciando al perrito y es gracias a eso que se alcanza a distinguir la marca que se hizo en honor a su amada.

Peso Pluma mostró el tatuaje previamente.
Peso Pluma mostró el tatuaje previamente.
Imagen Hanna Howell/TikTok

Por el momento se desconoce cuándo es que la estrella de la música y ‘Hanna Banana’, como se hace llamar en Internet, se grabaron la piel.

No obstante, a finales de julio, el ícono de los corridos tumbados igualmente enseñó que ya llevaba la mencionada tinta.

Peso Pluma tiene tatuado 'Hanna' en la muñeca.
Peso Pluma tiene tatuado 'Hanna' en la muñeca.
Imagen Peso Pluma/Instagram

Peso Pluma y su novia se convirtieron en ‘papás’

A principios de mes, Hanna Howell reveló que ya tenía con Peso Pluma a su ‘perrhijo’, aparentemente de la raza golden retriever.

“Por fin tendré el perro de mis sueños de infancia”, anotó ella encima de un video que la enseña cargando al animalito.

En la grabación asimismo aparecen los tres posando frente al espejo como la familia recién formada que eran.

Peso Pluma con su novia y el 'perrhijo' que comparten.
Peso Pluma con su novia y el 'perrhijo' que comparten.
Imagen Hanna Howell/TikTok
