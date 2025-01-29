Peso Pluma

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

El pasado fin de semana los cantantes fueron captados muy cariñosos y Peso Pluma dejó ver que tiene un tatuaje que podría ser en honor a Kenia Os, pero ella también tiene uno que levanta sospechas.

Por:
Ashbya Meré.
Video Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Los rumores sobre una posible relación entre Peso Pluma y Kenia Os siguen vigentes, recientemente tomaron fuerza porque asistieron juntos al Pegasus World Cup en Miami el 25 de enero y se dejaron ver "cariñosos".

En el evento que se llevó a cabo en Hallandale Beach estuvieron acompañados de un grupo de amigos entre los que estaban Lele Pons, Winnie Harlow, David Grutman, y Paul Pogba.

Peso Pluma y Kenia Os se dejaron ver "cariñosos" en el Pegasus World Cup en Miami.
Imagen Dandy Os/TikTok

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman relación con tatuaje?

Entre las fotos que circulan se aprecia un tatuaje que presuntamente es nuevo y se especula que podría ser en honor a la cantante mexicana.

El trazo está plasmado detrás de la oreja de 'La Doble P' y se trata de una 'K' roja que tiene una corona encima y un corazón por debajo, lo cual podría significar la inicial de Kenia.

Peso Pluma deja ver su tatuaje que se especula sería en honor a Kenia Os.
Imagen The Grosby Group


Por su parte, el 15 de enero trascendió un video donde la cantante se hace un tatuaje de una letra 'E' y un corazón en el dedo anular, lo que podría significar la inicial del nombre real de Peso Pluma, pues se llama Hassan Emilio Kabande Laija.

Si las especulaciones fueran ciertas, esto quiere decir que ambos plasmaron sus respectivas iniciales.

Kenia Os se tatuó una 'E' que podría ser de Emilio, nombre real de Peso Pluma.
Imagen Nayeli Calderón/TikTok

¿Por qué dicen que Peso Pluma y Kenia Os son novios?

Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, desde hace meses los rumores surgieron porque se les ha visto salir juntos en Miami y Puerto Rico.

También porque Kenia Os ha compartido en sus redes sociales fotos de flores y globos que le han dado y algunos señalan que son de parte de Peso Pluma, aunque no hay prueba de ello.

Lo que sí ha quedado claro, es que ambos artistas mexicanos tienen buena química en el escenario y lo demostraron con el tema 'Tommy & Pamela', el cual lanzaron en junio de 2024.

Peso Pluma y Kenia Osjunto a sus amigos en el Pegasus World Cup en Miami.
Imagen The Grosby Group
