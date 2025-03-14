Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Video ¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Peso Pluma habría confirmado su relación con Kenia Os por medio de un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Luego de que en enero sugieran especulaciones sobre un supuesto romance entre los cantantes, el pasado 12 de marzo Hassan Emilio Kabande Laija expresó su amor públicamente a la intérprete de ‘Kitty’.

Con motivo de la promoción de su nuevo sencillo ‘Una nada más’, Kenia Os publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, mismas a las que Peso Pluma reaccionó con una aparente declaración de amor.

“Me derrito por ti mi amor”, anotó el intérprete de ‘Ella baila sola’ junto a varios emojis de corazón y una carita ‘babeando’.

Aunque hasta el momento Kenia Os no ha reaccionado al mensaje de Peso Pluma, hace unas semanas reposteó una publicación de Instagram del cantante en sus historias, mismas en las que anotó: “Ese me gusta y el perfume también”.

Así comenzaron los rumores de una relación

Los rumores sobre un presunto romance surgieron a finales de enero, cuando fueron captados juntos en el Pegasus World Cup en Miami , donde se dejaron ver “cariñosos”.

Las especulaciones tomaron fuerza luego de que circularan fotografías donde supuestamente Peso Pluma fue captado con un nuevo tatuaje, que sería en honor a Kenia.

El trazo se encuentra detrás de la oreja de ‘La Doble P’ y se trata de una ‘K’ roja con una corona encima y un corazón por debajo.

Días después salió a la luz un video donde la cantante se realizaba un tatuaje de una letra ‘E’ y un corazón en el dedo anular.