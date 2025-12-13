Abraham Quintanilla A.B. Quintanilla perdió a su padre Abraham el día de su cumpleaños: así había celebrado horas antes El hermano de Selena vivirá marcado por la muerte de su padre, no solo por su partida, también porque murió en el día de su cumpleaños.



Video Así informó A.B. Quintanilla la muerte de su padre Abraham Quintanilla

La muerte de Abraham Quintanilla este 13 de diciembre marcará de por vida a su hijo A.B., no solo por su partida, también porque es la fecha de su cumpleaños.

Las primeras horas de este 13 de diciembre, el hermano de Selena publicó una fotografía para celebrar sus 62 años e hizo una solicitud a sus fans.

"¡Hoy es mi cumpleaños! Por favor de reportar con banderita", se lee en el mensaje que acompañó con una fotografía en la que sostiene una copa y posa en un paisaje montañoso y nevado.

Este 13 de diciembre A.B. Quintanilla cumple 62 años, fecha que ahora queda marcada con la muerte de su padre, Abraham Quintanilla. Imagen A.B. Quintanilla/Instagram

Recientemente, A.B. compartió con el programa 'Ventaneando' que estaba lleno de proyectos en puerta.

"Ahorita tengo la agenda 'full' (…) Estoy enfocado en otros proyectos de televisión y series, un documental mío", dijo respecto a lo que prepara sobre la vida de su fallecida hermana Selena.

A.B. Quintanilla informó la muerte de su padre

Fue el mismo productor musical quien informó del deceso de su progenitor a través de un breve mensaje en redes.

"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", escribió en Instagram al lado de una fotografía de su padre.