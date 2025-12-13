Abraham Quintanilla ¿Muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación? Esto se sabe El papá de Selena falleció este 13 de diciembre, informó su hijo AB Quintanilla. Esto es lo que se sabe de la causa de muerte de Abraham Quintanilla.

Video Así informó A.B. Quintanilla la muerte de su padre Abraham Quintanilla

Abraham Quintanilla, papá de Selena, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años en Texas. La causa de muerte del productor musical se desconoce, sin embargo, se han revelado algunos detalles de su deceso.

¿Muerte de Abraham Quintanilla está bajo investigación?

El médico forense del condado de Nueces County Medical Examiner dijo a TMZ que recibieron la notificación del fallecimiento del padre de Selena la mañana de este sábado y "no aceptaron jurisdicción".

Esto, informa el portal de noticias, significa que "no se está investigando su muerte porque no hay sospecha de trauma, crimen, ni nada que pudiera alertar sobre su fallecimiento".

¿Qué paso con el cuerpo del padre de Selena Quintanilla?

Los restos mortales de Abraham Quintanilla ya fue entregada a una funeraria, según revelaron las autoridades a TMZ.

El médico forense "no pudo confirmar la fecha de su fallecimiento", reportan.

Hasta la mañana de este sábado 13 de noviembre no se ha dado a conocer la causa de muerte del padre de Selena Quintanilla.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, EE.UU., hijo de trabajadores agrícolas en Texas. Fue cantante y productor musical.

Tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena, con quienes formó el grupo musical Selena y Los Dinos.