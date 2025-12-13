Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena a los 86 años
Su hijo A.B. Quintanilla informó la muerte de su padre a través de las redes sociales.
Abraham Quintanilla, padre de Selena, murió, así lo informo la mañana de este 13 de diciembre su hijo A.B. Quintanilla a través de su cuenta de Instagram.
En un breve mensaje que acompañó con una fotografía escribió: "Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", se lee en la publicación si más detalles.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.
¿Quién era Abraham Quintanilla?
Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, EE.UU., hijo de trabajadores agrícolas en Texas.
Se casó con Marcella Ofelia Samora en 1963 y tuvieron tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena.
En 1956, se integró a Los Dinos, un grupo vocal local, como la tercera voz. Pero tras retirarse de la música en los 60, retomó su vocación cuando percibió el talento de Selena desde niña. Fue así que formó el grupo Selena y Los Dinos.
Se convirtió en productor y mánager de la banda hasta la muerte de su hija y desde entonces se dedicó a conservar el legado de la cantante.
Fundó Q-Productions, una firma musical dedicada a administrar el catálogo de Selena y promover nuevos talentos.