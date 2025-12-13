A.B. Quintanilla

A.B. Quintanilla despide a su padre y recuerda el dolor por la partida de Selena

A.B. Quintanilla publicó un desgarrador mensaje para externar el dolor por la muerte de su padre. Además, reconoce que la partida de don Abraham cambió por completo el significado de su cumpleaños.

Video Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación

A.B. Quintanilla, hijo de Abraham Quintanilla y hermano de la fallecida cantante Selena, compartió un mensaje conmovedor tras la muerte de su padre el 13 de diciembre de 2025.

En sus palabras, reflejó el dolor de una doble pérdida que marcó su vida, pues sigue lamentando la ausencia de su hermana y ahora la de su progenitor.

" Perder a Selena hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí, pero perder a mi papá se siente diferente. Me sentía seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba, y ahora ya no podré tener eso", se lee en el primer párrafo de la publicación que hizo en Instagram.

El productor musical recordó la fortaleza de don Abraham, quien fue clave en su carrera y en la de Selena.

"Era un hombre duro, pero en este negocio tienes que serlo. Él nos enseñó a Selena y a mí eso desde el principio".

A.B. confesó que la fecha de su cumpleaños quedará marcada por la tragedia.

"Siento que mi corazón está hecho pedazos en un millón de piezas… Hoy es mi cumpleaños y ahora, por el resto de mi vida, marcará algo trágico que ocurrió hoy: perder a mi padre".

A.B. Quintanilla dedicó emotivo mensaje a su padre para despedirlo.
A.B. Quintanilla dedicó emotivo mensaje a su padre para despedirlo.
Imagen A.B. Quintanilla/Instagram

Abraham Quintanilla escuchó la canción que A.B. le compuso

El artista también mencionó el tema “La Vida De Un Genio”, que compuso en honor a su progenitor.

“La escribí para él mientras aún estaba aquí con nosotros. Me alegra que la haya escuchado y agradezco a Jon Seda por hacer los honores de cantarla. Mi papá realmente fue un genio y lo extrañaré enormemente”, finalizó en su mensaje.

La mañana del 13 de diciembre, fue el mismo A.B. quien anunció la uerte de su padre a través de Instagram.

