Selena Quintanilla Abraham Quintanilla llevó el dolor de la muerte de Selena hasta el último día de su vida Desde el asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar en 1995, Abraham Quintanilla vivió con la ausencia de su hija, dolor que nunca pudo superar, pero que logró sobrellevar.



Video Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación

Abraham Quintanilla cargó con el dolor de la muerte de Selena durante tres décadas, tomando fuerzas de su fe y resignación para seguir adelante.

Este 13 de diciembre, el padre de la cantante falleció a los 86 años, confirmó su hijo A.B. Quintanilla.

La muerte de Selena fue un dolor irreparable

Tras el asesinato de Selena el 31 de marzo de 1995 a manos de Yolanda Saldívar, Abraham habló abiertamente del abismo emocional que enfrentaban él y su esposa. También compartió de dónde sacaban fuerzas para seguir adelante.

“En nuestro creador. Nosotros, igual que Selena, teníamos mucha fe en la resurrección. Yo pienso, creo que en el futuro la vamos a ver otra vez”, dijo en entrevista con el periodista Mauricio Zeilic para Univision pocos días de la muerte de su hija.

En 2015, confesó que no había superado la ausencia de su hija a pesar de que habían pasado 20 años de su muerte.

“El recuerdo y el dolor siempre estarán ahí. Simplemente aprendes a vivir con ello y la vida continúa”, dijo a New York Daily News.

La familia de Selena se encargó de preservar su legado musical, pero su padre no permitió que su hija fuera recordada únicamente como ícono, insistió en que se valorara su humanidad.

“Nuestra familia quisiera que no consideraran a Selena como un ídolo, sino como una persona que amaba a la gente”, dijo en conferencia de prensa en la década de los noventa.

Durante 30 años, esa visión guio a Abraham en su labor de dirigir Q‑Productions hasta producir películas y documentales que enfatizaran la calidez y sencillez de su hija.

Convertir el duelo en legado fue su forma de honrarla. En 2022 contó que descubrió el talento de Selena “cuando tenía seis años y medio”, enseñándole español y cuidando cada matiz emocional en su canto.

Esa dedicación se extendió a cada paso tras su muerte en proyectos póstumos, protección de sus derechos, y el impulso de la Selena Foundation para ayudar a otros niños.

Abraham Quintanilla: un padre que no dejó de extrañarla

Era común que Abraham externara su tristeza y añoranza por volver a ver a su hija, como lo hizo en 2024 desde el Museo de Selena en entrevista con el programa Despierta América.

“Mi esposa y yo tenemos la esperanza de ver a Selena otra vez. Verla una vez más, viva, en un nuevo gobierno que viene... eso es lo que la Biblia dice y lo que creemos mi esposa y yo”.