Pepe Aguilar

Pepe Aguilar responde si su nueva canción es para Nodal: "Ahora ya hasta tengo un yerno"

El cantante habló de su nueva canción en pleno show y también se refirió a Christian nodal como su "yerno". ¿La canción es para él?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video “Es fácil ser cab…”: ¿Pepe Aguilar lanza advertencia a Nodal tras su reencuentro con Cazzu?

Pepe Aguilar se refirió a su nuevo sencillo en su reciente presentación en Zacatecas, el 21 de septiembre, tema que ha causado polémica porque se especula que estaría dirigido a Christian Nodal.

El cantante ha publicado un par de avances que revelan parte de la letra, los cuales muchos consideran son indirectas para el esposo de Ángela Aguilar, pues menciona frases como "forajido" y "cuídamela bien, ya la enamoraste".

PUBLICIDAD

El cantante habló de su nueva canción, la cual estrenará el 26 de septiembre y compuso junto a sus "nuevos cómplices musicales", a quienes conoció gracias a su amistad con Carín León.

Más sobre Pepe Aguilar

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"
1 mins

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México
1:11

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Univision Famosos
Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?
0:59

Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?
2 mins

Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”
1:00

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”

Univision Famosos

"Oyeron un pedacito de una canción ayer ¿no?, ¿ Qué será? ¿Quién sabe? Pero lo que les digo que eso lo hice en Hermosillo con unos nuevos cómplices musicales que traigo con los que hicimos 'Lamentablemente'", dice en medio de su show, fragmento que retomó el programa 'Ventaneando'.

Aunque no mencionó su nombre, Pepe se refirió a Nodal cuando hizo una reflexión sobre el amor.

"El amor sigue siendo amor y nos sigue moviendo, así tengas 80 años o tengas 20, es la misma 'tarugada' (tontería), ahora hasta ya tengo un yerno. Así es la vida, pero yo les estaba hablando de la música, no soy TVyNovelas", dijo con humor.

¿Qué dice la nueva canción de Pepe Aguilar?

El cantante no ha revelado el nombre del sencillo, pero los dos fragmentos han causado revuelo por las presuntas indirectas a Christian Nodal.

En el primer adelanto dice:

"Voy a ser muy claro
Haz las cosas bien.
Porque para forajidos
mijo aquí no es.
Y sé que es fácil ser cab…
Yo mismo estuve en esa situación".

Dos días después publicó otro video:

"Cuídamela bien
Ya la enamoraste,
Ya te la llevaste qué le voy a hacer
Es que nunca fue mía
Y yo ya sabía que me iba a doler".

Relacionados:
Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD