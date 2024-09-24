Pepe Aguilar responde si su nueva canción es para Nodal: "Ahora ya hasta tengo un yerno"
El cantante habló de su nueva canción en pleno show y también se refirió a Christian nodal como su "yerno". ¿La canción es para él?
Pepe Aguilar se refirió a su nuevo sencillo en su reciente presentación en Zacatecas, el 21 de septiembre, tema que ha causado polémica porque se especula que estaría dirigido a Christian Nodal.
El cantante ha publicado un par de avances que revelan parte de la letra, los cuales muchos consideran son indirectas para el esposo de Ángela Aguilar, pues menciona frases como "forajido" y "cuídamela bien, ya la enamoraste".
El cantante habló de su nueva canción, la cual estrenará el 26 de septiembre y compuso junto a sus "nuevos cómplices musicales", a quienes conoció gracias a su amistad con Carín León.
"Oyeron un pedacito de una canción ayer ¿no?, ¿ Qué será? ¿Quién sabe? Pero lo que les digo que eso lo hice en Hermosillo con unos nuevos cómplices musicales que traigo con los que hicimos 'Lamentablemente'", dice en medio de su show, fragmento que retomó el programa 'Ventaneando'.
Aunque no mencionó su nombre, Pepe se refirió a Nodal cuando hizo una reflexión sobre el amor.
"El amor sigue siendo amor y nos sigue moviendo, así tengas 80 años o tengas 20, es la misma 'tarugada' (tontería), ahora hasta ya tengo un yerno. Así es la vida, pero yo les estaba hablando de la música, no soy TVyNovelas", dijo con humor.
¿Qué dice la nueva canción de Pepe Aguilar?
El cantante no ha revelado el nombre del sencillo, pero los dos fragmentos han causado revuelo por las presuntas indirectas a Christian Nodal.
En el primer adelanto dice:
"Voy a ser muy claro
Haz las cosas bien.
Porque para forajidos
mijo aquí no es.
Y sé que es fácil ser cab…
Yo mismo estuve en esa situación".
Dos días después publicó otro video:
"Cuídamela bien
Ya la enamoraste,
Ya te la llevaste qué le voy a hacer
Es que nunca fue mía
Y yo ya sabía que me iba a doler".