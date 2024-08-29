¿Pepe Aguilar lanza advertencia a Nodal? Dice que todavía “no lo conoce” como suegro

Video Christian Nodal por fin revela el trato que recibe de su suegro Pepe Aguilar: "Como un monstruo"

En medio de rumores sobre una mala relación con Pepe Aguilar, Christian Nodal habló por primera vez sobre cómo era el cantante como suegro.

Aunque el esposo de Ángela Aguilar se deshizo en halagos hacia el padre de su esposa, Pepe Aguilar advirtió, en medio de una carcajada, que a Nodal todavía le falta mucho por conocer cómo es.

“No me conoce todavía, no me conoce”, señaló en la emisión de ‘Ventaneando’ del 29 de agosto.

“No, pues yo creo que ya uno como ser humano es como le lleguen, o sea, obviamente, yo creo que… Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo’”, advirtió.

Finalmente, Pepe Aguilar le devolvió los elogios a Christian Nodal, a quien describió como “un buen muchacho”.

“Si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata, y aparte es un buen muchacho, o sea, se da a querer el cabr**n”, sentenció.

¿Cómo es Pepe Aguilar como suegro?

En entrevista con Jorge Pabón, mejor conocido en Puerto Rico como ‘El Molusco’, Christian Nodal describió a Pepe Aguilar como un hombre “súper bueno”.

“Ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro (…) Ha sido muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas. Desde el amor, la cultura, experiencias, un montón de cosas”, mencionó el pasado 23 de agosto.

En cuanto a la impresión que tuvo sobre el parentesco que tendría con el hijo de Flor Silvestre, el intérprete de ‘Kbrón y medio’ enfatizó: "Nunca me encargué de visualizar a Pepe como 'ah, ese señor va a ser mi suegro', entonces siento que hay una perspectiva muy diferente a la realidad, él es un gran tipo y ha sido muy muy bueno conmigo".