¿Pepe Aguilar "quiere más al perro que a su hijo"? Así reacciona el cantante cuando le preguntan
Pepe Aguilar dejó ver si "quiere más" a su hijo mayor Emiliano o a su perro pug 'El Gordo'. Desde la boda de su hija Ángela con Christian Nodal se ha especulado de un supuesto distanciamiento entre el artista y su primogénito y algunos le recriminan que no apoye al chico como sí lo hace con sus otros tres retoños.
Pepe Aguilar reaccionó cuando una persona en Instagram lo confrontó en cuanto a los sentimientos que tiene hacia su perro pug 'El Gordo' y a su hijo mayor Emiliano, con quien aparentemente estaría distanciado.
El joven es hijo de Carmen Treviño, quien fue la primera esposa de Pepe Aguilar.
Pepe Aguilar deja claros los sentimientos hacia su perro y su hijo
El pasado viernes 16 de agosto, Pepe Aguilar publicó en Instagram una foto en la que aparecía su mascota.
"Hace unos días en la hermosa Cozumel, y 'El Gordo' pidiendo comida híper concentrado (y pisándome con la manilla)", escribió el artista.
La publicación generó empatía hacia la mascota por parte de varios de los seguidores del cantante, pero también hubo quienes le recordaron al compositor la supuesta discordia que tendría con su hijo Emiliano.
Algunos le reclamaron que no apoye al joven, quien lanzó el pasado viernes su nuevo sencillo de rap 'El Bandido'.
Hubo quien fue directo y le escribió al veterano artista: "Quiere más al perro que a su hijo".
Aunque Pepe Aguilar no respondió de manera directa el comentario, sí sorprendió al darle 'me gusta' y habría avalado lo que la seguidora aseguró: que los sentimientos que tiene a su mascota estarían por encima de su hijo.
El intérprete de 'Por mujeres como tú' no hizo mayores comentarios ni tampoco Emiliano Aguilar, quien fue etiquetado en varios mensajes que algunos seguidores le escribieron a su padre.
¿Qué pasa entre Pepe Aguilar y su hijo mayor?
En 2017, su primogénito fue detenido y sentenciado por autoridades estadounidenses al estar involucrado en el delito de tráfico de personas.
Al parecer, ese habría sido un punto de quiebre entre él y su famoso padre, aunque públicamente el artista le mostró su apoyo para enfrentar a la ley y para hacerse responsable de sus actos.
En julio de 2021, pareció que la relación entre Pepe Aguilar y Emiliano fluía ya que el artista se fue de viaje a España con él y sus otros tres hijos, Aneliz, Ángela y Leonardo.
Sin embargo, en la boda de Ángela con Christian Nodal del pasado 24 de julio llamó la atención que en las imágenes que se difundieron en redes sociales no apareció Emiliano Aguilar.
En una de las publicaciones que Pepe Aguilar hizo en Instagram con fotos de las nupcias, el joven escribió: "GPI (gracias por invitar)", evidenciando que aparentemente no fue requerido pese a que la ceremonia y fiesta fue exclusivamente con la familia y unos cuantos invitados más, según se ha dado a conocer.
El primogénito tampoco acudió al festejo de cumpleaños 56 de su padre, quien con sus otros tres hijos, su esposa Aneliz, su yerno Nodal y algunos invitados más viajó a la Riviera Maya para celebrar a principios de agosto.
Aneliz, Leonardo y Ángela son los hijos que tuvo con Aneliz Álvarez, con quien está casado desde 1997.