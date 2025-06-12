Pepe Aguilar ventila inicios de la relación entre Ángela y Nodal: “Andaban enamorados de chiquillos”

Video ¿Desde la pandemia?: Pepe Aguilar da detalles sobre cómo comenzó la relación entre Ángela y Nodal

A punto de que su hija celebre su primer aniversario de casada, Pepe Aguilar ventiló detalles sobre el inicio de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El cantante reconoció ante la periodista Paty Chapoy que la noticia de su relación y su deseo de casarse tan pronto lo sorprendió. Sin embargo, aseguró que con el tiempo entendió que su amor solo era la continuación de una historia que comenzó cuando ambos se conocieron en 2018.

“Sí, yo creo que se sorprendió hasta ella, ¿no? Y también Christian, fue muy rápido”, expresó en la emisión de ‘Ventaneando’ del 12 de junio.

“Christian ahí tenía 17 años, Ángela tenía 14 o algo así, estaban muy chiquitos. Entonces, sí se veían y yo creo que sí latía su corazoncito, pero pues estaban muy chiquitos”, insistió.

Según Pepe Aguilar, los cantantes tuvieron un acercamiento “durante la pandemia” y, aunque le habrían puesto puntos suspensivos a la comunicación en varias ocasiones, sería hasta mucho tiempo después que la retomarían.

“Después, durante la pandemia, tengo entendido que se empezaron a hablar otra vez. Pero, pues estábamos encerrados cada quien en su casa, ¿no? Y cuando recién salió, creo que Christian empezó con otra relación, y pues ya, ya no siguieron. Y después con otra relación y luego, ya empezó con Ángela”, compartió.

Para Pepe Aguilar “era un amor platónico” el de su hija con Nodal

Pepe Aguilar calificó como “un amor platónico” el cariño que habría surgido entre su hija y el intérprete de ‘Se vienen días tristes’ años atrás. Incluso, insistió en que su romance lo sorprendió.

“No, sí me sorprendió. Sí me sorprendió porque fue muy rápido. Ya después entendí, 'ah, ok, andaban enamorados desde chiquillos'. Era un amor platónico ahí, y luego ya los dos con carreras muy fuertes, muy importantes, sólidas, independientes, los dos, pues hacen lo que quieren. Y si los dos andaban enamorados de los 14 y 17 años...”, recalcó.

Por último, el intérprete de ‘Miedo’ se refirió a las declaraciones de Ángela Aguilar sobre viajar con una parrilla. En ese sentido, Pepe Aguilar admitió que fue él quien por mucho tiempo le contó a su hija la manera en que su abuela Flor Silvestre los consentía durante los viajes.

"Sí, yo se lo platiqué mucho a mi hija, porque eso nos tocó a mí chiquito y a mi hermano pequeño también. Que a mi mamá le gustaba hacerle de comer a mi papá porque después de andar todo el tiempo en mi camino, pues empieza uno como a extrañar la comida de la casa", detalló.