Ángela Aguilar aclara que no tenía 13 cuando le gustó a Nodal: "Según yo, tenía 14"

Video Nodal festeja con presentadora, se le aparece Ángela Aguilar y abandona transmisión para ir tras ella

Christian Nodal estuvo en medio de la polémica después de que confesó que sintió atracción por Ángela Aguilar, su ahora esposa, desde que él tenía 13 años y él 18.

"Entonces, cuando yo conocí a Ángela dije, ‘guau, tiene un talentazo’, y yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13”, dijo en entrevista con el comediante Mike Salazar, difundida el pasado 12 de mayo vía YouTube.

El cantante mexicano admitió que desde ese momento la hija de Pepe Aguilar "le gustó": “Yo trataba de disfrazar como que mi… me gustaba con un ‘ah, pues es talento, quiero trabajar con ella’”.

Ángela Aguilar aclara la edad que tenía cuando conoció a Nodal

La intérprete de 'Dime cómo quieres' recordó que conoció a Christian Nodal en unos premios, pero cree que no tenía 13 años, como él lo afirmó.

“Esta historia es una historia muy chistosa, porque cada persona que forma parte de ella la cuenta diferente y a diferentes edades. O sea, según yo, yo tenía 14 años cuando lo conocí en unos premios. Pero, no sé, la verdad no sé, él dice más joven, mi papá dice más grande”, dijo en entrevista con Paty Chapoy, emitida este viernes.

Además, reconoció que, a diferencia de Nodal, ella "no lo peló". “Nada, estaba trabajando. Es que, la verdad, yo estaba muy enfocada, eran mis primeros premios de ese tipo, nunca me habían nominado, yo estaba bien nerviosa. Me reclama que no me acuerdo de cuándo lo conocí en esos premios”, explicó.

Nodal cree que su diferencia de edad con Ángela Aguilar "antes estaba raro"

El cantante compartió que "se ponía nervioso" cuando estaba junto a Ángela Aguilar: "Siempre me ponía nervioso cada que estábamos, que compartíamos en ruedas de prensa para ‘Jaripeos sin frontera’ y demás”.

Nodal admitió que aunque “ahora suena bien” la diferencia de edades que hay entre la pareja, pues actualmente tienen 26 y 21 años, respectivamente, “antes estaba raro”.

Christian también habló de las medidas que Pepe Aguilar tomó para que estuviera alejado de su hija. “Mi suegro tenía… yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y que los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, explicó.



Christian Nodal reveló que, en aquella época, inclusive Pepe Aguilar tomó medidas para mantenerlo separado de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Nodal anunciaron su romance en junio de 2024. Ella afirmó, en entrevista con Hola! Américas, que no era "una nueva relación". “Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.