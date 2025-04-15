Lucía Méndez

Lucía Méndez cancela show ante problemas de salud por COVID: será sometida a "cuidados específicos"

Lucía Méndez no podrá participar en el festival musical de La Qué Buena para celebrar el 5 de mayo en Los Ángeles. La actriz continúa delicada tras haberse contagiado de COVID-19.

Video Lucía Méndez está “delicada” y auxiliada con oxígeno en hospital: médico detalla su estado

Lucía Méndez canceló su participación en el festival de La Qué Buena, programado para el próximo 4 de mayo en Los Ángeles, debido a complicaciones de salud derivadas de su reciente contagio de COVID-19.

La actriz, quien fue hospitalizada el pasado 6 de abril en el Hospital Español de la Ciudad de México, ha estado bajo observación médica tras presentar síntomas graves como tos y fiebre.

Los especialistas confirmaron que la actriz, de 70 años, contrajo el virus y desarrolló neumonitis, lo que requirió asistencia con oxígeno.

A pesar de los rumores iniciales sobre su posible ingreso a terapia intensiva, fuentes cercanas a la artista han desmentido estas afirmaciones, asegurando que Méndez se encuentra en un estado estable, pero delicado.

La actriz está sometida a un tratamiento específico para mejorar la función pulmonar y espera recibir el alta médica en los próximos días.

La cancelación de su presentación en el festival fue anunciada oficialmente por los organizadores de La Qué Buena, quienes expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación para la artista.

"Debido a su estado actual de salud, Lucía Méndez no podrá presentarse en el Festival de 5 de mayo de La Qué Buena en Los Ángeles. Le deseamos una pronta y completa recuperación, y estamos seguros de que muy pronto la tendremos en uno de nuestros festivales".

"Lucía se someterá a un tratamiento que requiere cuidados específicos, por lo que hemos tomado esta difícil decisión, en conjunto con su equipo médico".

Lucía Méndez ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales, limitándose a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, sin emitir declaraciones directas sobre su situación médica.

Lucía Méndez cancela presentación por problemas de salud.
Imagen La Qué Buena/Instagram
