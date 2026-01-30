Lucía Méndez Hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, ¿quién es y a qué se dedica? El fallecido productor de televisión y la actriz se casaron en la década de los ochenta. Fruto de su matrimonio se convirtieron en padres de Pedro Antonio. A continuación te contamos quién es el único hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Lucía Méndez y Pedro Torres contrajeron matrimonio a finales de la década de los ochenta. Su boda fue un evento mediático de alto perfil al que asistieron importantes figuras de la farándula mexicana.

Durante su matrimonio de casi seis años, la actriz y el productor de televisión procrearon a su único hijo en común: Pedro Antonio Torres Méndez, quien llegó al mundo el 10 de octubre de 1988.

PUBLICIDAD

¿Quién es el hijo de Lucía Méndez?

Su padrino de bautizo fue el cantante Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. El fallecido cantante era muy cercano a la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’.

Pedro Antonio es hijo de Lucía Méndez y el fallecido productor, Pedro Torres. Imagen Pedro Antonio Torres / Instagram

Hijo de Pedro Torres también es productor

Pedro Antonio Torres Méndez ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la televisión. El hombre, de 37 años, es productor al igual que su fallecido padre, Pedro Torres.

Pedro Antonio siguió los pasos de su padre en la producción. Imagen Pedro Antonio Torres / Instagram



Además, se dedica a producir y dirigir cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales para artistas como Julión Álvarez, Joe Montana, Juan Magán y para su madre, Lucía Méndez.

En diciembre de 2025, Pedro Antonio fue condecorado con el Micrófono de Oro por ‘Cómplices’, serie de comedia protagonizada por Laura Flores, Marjorie de Sousa, Maribel Guardia, y Lucía Méndez, que puedes ver en ViX.

En cuanto a su vida personal, el hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres está casado con María José Rodríguez. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas llamadas Victoria e Isabella.

Ellas son las dos nietas de Lucía Méndez. Imagen Pedro Antonio Torres / Instagram