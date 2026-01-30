Muertes de famosos Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y reconocido productor La noticia de su muerte la dieron a conocer sus hijos a través en un comunicado difundido en redes sociales. Pedro Torres fue un reconocido productor de televisión.



Video Lucía Méndez se quiebra como nunca y entre lágrimas habla de la enfermedad de su exesposo

Pedro Torres Castilla murió a los 72 años la madrugada de este 30de enero, así lo dieron a conocer sus hijos. El productor fue esposo de Lucía Méndez.

En un comunicado difundido por redes sociales, se informa que falleció “en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor” de su familia.

Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, sus tres hijos, agradecieron las muestras de cariño y el apoyo que su padre recibió durante su enfermedad.

La familia pidió respeto y comprensión ante el difícil momento por el que atraviesan y señalaron que el productor será velado “de manera privada”.

Hijos de Pedro Torres dieron a conocer su muerte. Imagen Pedro Torres/Instagram

¿De qué murió Pedro Torres?

Aunque en el comunicado no dieron a conocer la causa de muerte, se sabe que el productor fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, enfermedad degenerativa que también padece Yolanda Andrade.

En diciembre, Pedro Antonio Torres, el hijo que el productor tuvo con Lucía Méndez, informó que su padre estaba “delicado, pero estable”.

Incluso, el 11 de diciembre la actriz rompió en llanto en el programa De Primera Mano al hablar de la salud de su exesposo.

“Sí estoy pasando por un momento difícil, de ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y saber que a veces no la valoras, que piensas que va a ser eterno y no es cierto”.

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres fue un productor, director y creativo mexicano cuya formación comenzó en el London International Film School, donde estudió cine en los años 70 antes de iniciar su carrera realizando cortometrajes.

Se consolidó como una figura clave en el mundo de la publicidad, trabajando durante 15 años y revolucionando la estética audiovisual en México gracias a su estilo innovador.

Durante su trayectoria, dirigió videoclips icónicos para artistas como Luis Miguel, Emmanuel, Pandora, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Cristian Castro. Además, estuvo a cargo de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’ (2012–2013).

Más adelante, Torres asumió la dirección general de Endemol México. Su salto a la televisión nacional se consolidó con la dirección del primer ‘reality show’ en México, ‘Big Brother’ (2001), que marcó un hito por su enorme audiencia e impacto social.

Tras su salida de dicha empresa, fundó su productora, Mediamates, desde donde desarrolló uno de sus mayores éxitos: la serie ‘Mujeres Asesinas’ (2008–2009), adaptación del formato argentino que se convirtió en un fenómeno televisivo y cultural.

En la última etapa de su trayectoria, Pedro Torres siguió expandiendo su influencia en campañas publicitarias, como ‘Converse por el Día de Muertos’ (2022–2023), y proyectos audiovisuales contemporáneos.

Su impacto en la industria ha sido ampliamente reconocido: en 2025 recibió la Presea Manuel Acuña, máximo honor otorgado por Saltillo, su ciudad natal, por su aportación a la cultura y el entretenimiento.