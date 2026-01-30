Muertes de famosos Lucía Méndez llora la muerte de su ex, Pedro Torres, y comparte emotiva foto: "Me dio el regalo más grande" La actriz compartió un sentido mensaje para dar el último adiós a su exesposo y padre de su hijo, Pedro Torres. El productor murió este viernes tras padecer una enfermedad degenerativa.

Video Lucía Méndez se quiebra como nunca y entre lágrimas habla de la enfermedad de su exesposo

Lucía Méndez reaccionó a la muerte de su ex, Pedro Torres, con una conmovedora publicación de Instagram. La actriz y el productor de televisión estuvieron casados y fruto de su matrimonio nació su hijo, Pedro Antonio.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", escribió la actriz este viernes 30 de enero.

Lucía Méndez dedicó un sentido mensaje de despedida a Pedro Torres, padre de su hijo. Imagen Lucía Méndez/Instagram

Además, la protagonista de telenovelas publicó una imagen junto al productor y su hijo Pedro Antonio.

Lucía Méndez publicó una fotografía junto a Pedro Torres y su hijo Pedro Antonio. Imagen Lucía Méndez/Instagram

Pedro Torres murió tras sufrir enfermedad degenerativa

Pedro Torres Castilla murió a los 72 años la madrugada de este 30 de enero, así lo dieron a conocer sus hijos en redes sociales.

En el comunicado se informa que el productor falleció “en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor” de su familia.

Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, sus tres hijos, agradecieron las muestras de cariño y el apoyo que su padre recibió durante su enfermedad.

La familia pidió respeto y comprensión ante el difícil momento por el que atraviesan y señalaron que el productor será velado “de manera privada”.

Hijos de Pedro Torres dieron a conocer su muerte. Imagen Pedro Torres/Instagram

Se sabe que el productor fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, enfermedad degenerativa que también padece Yolanda Andrade.

En diciembre, Pedro Antonio Torres, el hijo que el productor tuvo con Lucía Méndez, informó que su padre estaba “delicado, pero estable”.

Incluso, el 11 de diciembre la actriz rompió en llanto en el programa De Primera Mano al hablar de la salud de su exesposo.