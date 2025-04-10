Lucía Méndez

Lucía Méndez revela que debe usar oxígeno tras contagiarse de covid-19

La cantante compartió cómo se encuentra tras ser hospitalizada. Ella reveló que llevaba días sintiéndose mal y la advertencia que su médico le dio al respecto de su condición.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Lucía Méndez está “delicada” y auxiliada con oxígeno en hospital: médico detalla su estado

Lucía Méndez rompió el silencio sobre su estado de salud luego de que fuera hospitalizada tras contagiarse de covid-19.

“Estoy bien, estoy bien, ya afortunadamente del domingo a ahora estoy mucho mejor”, le dijo en entrevista vía telefónica a la periodista Addis Tuñón.

La cantante de 70 años indicó que está “mormada” y que requiere de apoyo para poder respirar adecuadamente: “Tengo que ponerme oxígeno”.

La también actriz de telenovelas como ‘Amor sin maquillaje’, que puedes ver aquí en ViX, dio a entender que continúa en la clínica.

Lucía Méndez detalla el malestar que sufrió

Ahondando acerca de su condición, Lucía Méndez aseguró que es “muy sana”, pero que no se había sentido bien desde hace tiempo.

“Es que hace un mes me empezó una tos muy extraña. Y tosía leve, primero, leve y no hice caso”, relató al respecto.

“Me empecé a tomar pues que, ciertas medicinas, vitamina C, no sé qué. Se me quitaba dos días y a los dos días me venía otra vez, y volvía a toser. Hasta que se volvió crónico”, agregó.

La intérprete de ‘Un alma en pena’ recordó que no acudió al doctor de inmediato porque sus allegados le decían que “no hay problema” y que “todo el mundo está infectado en México”.

Aunque sí consideró “internarse”, lo pospuso porque le “dieron el premio de la Diva del Siglo”, lo cual se le “hizo muy lindo”.

“Pero, el domingo yo me sentí muy mal. Le hablé a Rosalinda, mi chica doméstica, y se fue a mi casa y dijo: ‘Ay, señora, tiene mucha calentura, está usted muy verde, está usted muy mal’”, explicó.

“Le dije: ‘No, no, no, olvídate, yo mañana ya me interno, ya terminé las cosas que tenía que hacer’. [Me respondió:] ‘Sí, señora, pero no, no se deje esa tos. Mire que todo mundo está enfermo en México y quién sabe qué será’”, añadió.

Lucía Méndez pudo haber estado “entubada”

Tras esa conversación, Lucía Méndez finalmente buscó atención: “Llego aquí al hospital, me hacen todas las pruebas habidas y por haber”.

“El médico me dice: ‘Mire, señora, independientemente que vamos a ver qué es lo que usted tiene en sus pulmones, en su tórax, en todo, tiene usted covid. Y tiene bastante fuerte el covid’”, narró.

La legendaria artista puntualizó que el especialista le señaló que era “un milagro” que estuviera “así”, pues “tenía tanta carga viral que podía haber estado casi casi intubada”.

Ella no mencionó si tiene una fecha especificada para ser dada de alta y tampoco habló del tratamiento que está recibiendo.

