Lucía Méndez confiesa que estuvo al borde de la muerte: pasó difíciles momentos por enfermedad

Video Lucía Méndez está “delicada” y auxiliada con oxígeno en hospital: médico detalla su estado

Lucía Méndez compartió que recientemente estuvo al borde de la muerte. La artista se mostró especialmente sensible y frágil al relatar los detalles de un padecimiento que inició con una tos persistente y los médicos inicialmente diagnosticaron como alergia o la tos común de la temporada.

Según su relato, para De Primera Mano el pasado 27 de mayo, la tos "no se le quitaba con nada" y, a pesar de las consultas, no fue hasta tiempo después que se determinó que lo que realmente tenía era neumonía.

Lucía explicó que alguien le contagió el virus del covid-19 y que, a los tres días de haber dado positivo, una noche se sintió "muy mal", con mucho dolor en el cuerpo.

Ante la gravedad de los síntomas, decidió ir al hospital, donde fue atendida de emergencia.

Lucía Méndez confiesa que en ese momento no sabía qué tan grave estaba. "Me puse muy grave, al grado que hace poco me dijo mi neumólogo, estabas tocándole la puerta a San Pedro".

Lucía Méndez cambió las prioridades en su vida

Esta revelación la impactó profundamente, haciéndole reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo "de un día a otro... te mueres".

Para Lucía, un momento particularmente doloroso fue ver a su hijo, quien tenía una cara "sumamente asustado", lo que a ella le "partió el alma".

Esta experiencia cercana a la muerte ha provocado que cambien "muchas perspectivas", pensamientos y prioridades en su vida.

"Sí te sientes sumamente sensible pensando en que la vida no la tienes comprada y que debes hacer lo que tienes que hacer, darle la prioridad a la salud, a la familia, a las cosas que imporatan realmente.

La protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar cree que ahora es importante, "ayudar mucho más al marginado, mucho mas al que necesita, a los perros, a hacer mas labor social en mi vida".