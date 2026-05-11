Nicolás Vallejo-Nágera Mamá de Paulina Rubio era quien “se hacía cargo de los dos hijos” de la cantante, reportan De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la madre de la cantante, Susana Dosamantes, solía cuidar a Andrea Nicolás, el adolescente que la artista tiene con ‘Colate’ y por el que actualmente se encuentran en juicio.



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Video Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”

En medio del juicio que Paulina Rubio mantiene con su ex, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, sale a la luz que presuntamente no era la cantante quien lo cuidaba, sino su difunta mamá, Susana Dosamantes.

Por medio de este litigio, la llamada ‘Chica Dorada’ busca que la jueza dictamine que su hijo de 15 años permanezca residiendo a su lado y, con ello, rechace que él se mude a España con su papá.

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A días de que iniciaran las audiencias, durante las cuales salieron a la luz públicas las duras acusaciones que el adolescente ha hecho en contra de su mamá, como que presuntamente consume estupefacientes, la cantante emitió un mensaje.

“Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré. […] ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre”, externó.

Mamá de Paulina Rubio era quien “se hacía cargo de los hijos” de la cantante

A horas de que Paulina Rubio lanzara esa misiva, la periodista Mandy Fridmann realizó una afirmación acerca de lo que, alega, conoció de la crianza de Andrea Nicolás y Eros Bazúa, el retoño menor de la artista.

“Él [‘Colate’] lo que declaró es que su hijo se siente más feliz viviendo con él”, explicó la comunicadora durante su participación en el programa ‘¡Tal cual! Sin Filtro’, el 8 de mayo.

“Que lo que él le da es un sustento familiar, porque él tiene una familia cercana, tiene a su hermana, tiene primos; y en el caso de Paulina, no tiene a nadie, porque antes tenía a su mamá, Susana Dosamantes, que lamentablemente falleció, que era quien se hacía cargo de los dos hijos”, agregó.

La titular de Las Tops News relató que, cuando su hijo Luca iba a la escuela primaria, ella se “los cruzaba siempre”.

“A Susana Dosamantes, que llevaba al niño [Andrea] a karate, que quedaba en la otra cuadra. Siempre estaba con él”, aseveró.

La madre de Paulina murió en julio de 2022, a los 74 años, en un hospital de Miami, Florida. Enrique Rubio puntualizó que el deceso se debió a “una complicación de cáncer de páncreas”.

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Paulina Rubio comparte fotos de su mamá y sus hijos

Mientras se resuelve su batalla legal, Paulina Rubió celebró el 10 de mayo publicando fotografías en las que aparece al lado de Andrea, Eros y Susana Dosamantes.

“Ser madre es el privilegio más grande y el amor más puro que existe. Feliz Día de las Madres a todas las mamás, a las que están aquí abrazando a sus hijos y a las que viven por siempre en nuestros corazones”, anotó para acompañar las postales.

“Y a ti, madre Susana… cómo me haces falta… Gracias por tu amor infinito y por haberme dado tanto de ti. Te amo”, concluyó.