Paulina Rubio Uno a uno los alegatos y acusaciones entre Paulina Rubio y 'Colate' por la custodia legal de su hijo La batalla legal que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera han tenido durante años por la custodia de su hijo Andrea Nicolás podría llegar a su fin este 8 de mayo. Estas son las acusaciones y alegatos que han expuesto en dos días de juicio.



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Video Paulina Rubio “se siente mal” en el primer día del juicio sobre custodia de su hijo: esto pasó

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera han expuesto sus argumentos para quedarse con la custodia de Andrea Nicolás, en dos días de audiencia ante el Tribunal de lo Familiar en Miami.

Las acusaciones en contra de Paulina Rubio

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Tras el crecimiento de Andrea Nicolás, en los últimos años ha salido a la luz que el menor de 15 años desea mudarse a España con su padre, pues no tendría una buena química con su madre, es de ahí donde la abogada de 'Colate' habría basado su defensa.

Incluso, propuso a la jueza "un programa de paternidad a larga distancia que le brinde a la mamá una convivencia sustancial y de calidad con el menor", dijo la abogada en la primera audiencia, reportó 'Ventaneando'.

También señaló que en las declaraciones que dio el joven en febrero, mencionó que "ama a su madre, pero que no puede vivir con ella en Miami" y que "el día a día para él es exhaustivo".

La abogada hizo hincapié en los presuntos maltratos y "batallas constantes" entre madre e hijo, pues " lo castiga quitándole el celular, el cual es su única forma de comunicación con su padre".

"Las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella", alegó la abogada de Colate en la corte.

Añadió que cuando "Nico está en Madrid es otra persona completamente, está calmado, estable, feliz".

Además, la guardiana legal del menor confirmó que e l adolescente le ha mencionado que su madre "fuma marihuana", aunque ella no tiene pruebas al respecto.

También expuso que Colate actualmente tiene estabilidad financiera en España, pues es el "presidente del fútbol Club Deportivo Badajoz" y tiene un proyecto gastronómico junto al algunos de sus hijos.

Los señalamientos contra Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate'

Por su parte, la defensa de Paulina Rubio desmintió las supuestas tendencias suicidas del adolescente que 'Colate' acusó, luego de que su hijo asistiera a un campamento, pues no habría evidencia al respecto.

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También, mencionaron que el empresario español "es una persona permisiva con el menor y solo lo hace para hacer quedar mal a Paulina", explicó la abogada.

Exponen que la propuesta de 'Colate' de que su hijo se mude España sería "utilizada para restringir directamente la relación de la madre con el menor".

Incluso, señalan al español de haber solapado a Andrea Nicolás cuando se vio involucrado en un robo junto a otros jóvenes, pues de esta manera lo habría convencido de que la cantante "actuaba en contra de sus intereses".

"Intentó defenderlo de manera inapropiada a pesar de que los hechos estaban grabados en video. En lugar de colaborar con la madre para abordar la situación y orientar al menor, el padre decidió presentar a la madre como alguien que no lo apoyaba y convenció al menor de que ella actuaba en contra de sus intereses".

Guardiana de Andrea Nicolás hace sugerencia

Amber Glasper, quien fue asignada por la corte para ser la guardiana legal de Andrea Nicolás, sugirió a la jueza que el adolescente de 15 años esté temporalmente alejado de sus padres, para evitar los conflictos entre ellos. Recomienda que esté en un internado que no se ubique ni en Florida ni es España.

"No quiero que exista una situación en la que la madre tenga acceso en Florida. La madre va a hace lo que quiera en Florida. Va a sacar al menor de la escuela, lo mismo ocurre en España. No quiero que el menor esté en España, que cada fin de semana esté con el padre o entre semana esté con él", dijo en la corte, reportó 'Ventaneando'.

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"Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional", añadió.