Paulina Rubio

‘Colate’ acusa a Paulina Rubio de presuntamente haberlo “golpeado”: asegura tener “evidencia”

El empresario afirmó que no había hablado al respecto antes porque intentó resolver el asunto “de manera privada”. Él afirmó que “tiene una cicatriz” en la nariz como supuesta consecuencia de las agresiones.

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Por:Dayana Alvino
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Video ‘Colate’ pelea con Paulina Rubio para que su hijo viva con él ¿y quiere que ella pague todo?

Nicolás Vallejo-Nájera, conocido popularmente como ‘Colate’, ha acusado que presuntamente su exesposa, Paulina Rubio, ejerció violencia en su contra.

La imputación salió a la luz durante la audiencia de este 7 de mayo, que formó parte del juicio que la expareja enfrenta por la custodia legal de su hijo Andrea Nicolás.

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La abogada de la cantante, Sandra Hoyos, detalló que el español incluyó el presunto “episodio” en su petición de reubicación del menor, haciendo “el tema público”.

‘Colate’ afirma que Paulina Rubio ejerció “violencia” en su contra

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En la comparecencia, la defensora de Paulina Rubio interrogó a ‘Colate’ al respecto de su señalamiento, de acuerdo con un video dado a conocer por ‘Ventaneando’.

“Usted aseguró que la madre ha sido violenta con usted”, le preguntó Sandra Hoyos al empresario, quien, sentado en el estrado le respondió, “Sí”.

Ante el cuestionamiento de si se incluyó en los archivos del caso por la guarda de Andrea Nicolás alguna “denuncia” acerca de eso, él aclaró que “no”.

“Porque para mí fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería ponerlo en un reporte, y mucho menos que fuera público”, explicó.

“¿Y usted tiene evidencia de que eso ocurrió?”, consultó la licenciada a Nicolás Vallejo-Nájera. “¿De su violencia a mí? Sí”, le aseveró él.

Luego de que él indicara no tener con él, en ese momento, las alegadas pruebas, Hoyos quiso saber “por qué lo está comentando ahora” y no antes.

La celebridad de televisión recalcó que fue porque “no quería que ocurriera esto” y, además, “nunca lo denuncié”.

“Me lo guardé para mí mismo, nunca me habían golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada”, externó.

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‘Colate’ tendría marcas de las supuestas agresiones de Paulina Rubio

Ante la insistencia de Sandra Hoyos sobre que si él desea que el Tribunal “use” su acusación de que supuestamente Paulina Rubio lo agredió, entonces debería comprobarlo ahí mismo, ‘Colate’ destapó las presuntas marcas que tendría.

“No, bueno, pues aquí tengo mi costilla rota […] También tengo una cicatriz aquí en mi nariz”, dijo, aparentemente refiriéndose a que serían marcas que le quedaron a consecuencia de los alegados ataques.

Al momento, la llamada ‘Chica Dorada’ no se ha pronunciado sobre estas imputaciones de parte de Nicolás Vallejo-Nájera.

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