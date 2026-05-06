Paulina Rubio

Hijo de Paulina Rubio habría cometido robo: ‘Colate’ presuntamente usó eso para ponerlo contra su mamá

Durante la audiencia, la abogada de la cantante relató los supuestos hechos y señaló al empresario español de utilizar eso a su conveniencia para contraponer al menor con su madre.

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Por:Dayana Alvino
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Video Paulina Rubio “se siente mal” en el primer día del juicio sobre custodia de su hijo: esto pasó

El juicio en el que se enfrentan Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, por la custodia de su hijo, ha dejado expuestas varias de las problemáticas que ellos han atravesado con Andrea Nicolás.

Durante la audiencia del 4 de mayo, la aboga de la cantante relató ante la jueza, al interior de la corte de Miami, un presunto incidente por hurto que el propio empresario habría relatado en sus argumentos para el caso.

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“La evidencia demostrará que la reubicación propuesta por el padre ha sido utilizada para restringir directamente la relación de la madre con el menor”, dijo Sandra Hoyos, de acuerdo con un video difundido por ‘Ventaneando’.

“Se trata del mismo padre que, cuando el menor fue acusado de estar involucrado con otros niños que robaban en un mercado local, intentó defenderlo de manera inapropiada, a pesar de que los hechos estaban grabados en video”, explicó.

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La licenciada aseveró que, entonces, el español “en lugar de colaborar con la madre para abordar la situación y orientar al menor”, “decidió” presentarla “como alguien que no lo apoyaba y convenció” a su retoño “de que ella actuaba en contra de sus intereses”.

Abogada de ‘Colate’ reacciona a señalamiento

En entrevista con el medio, al término de la comparecencia, la defensora de Nicolás Vallejo-Nágera, Aliette Hernández Carolan, afirmó que el asunto podría ser una confusión.

“Creo que ahí hay un malentendido porque nunca hubo ningún robo de Nico, que yo sepa, en algún supermercado, no, no, no, y no ha habido robo de Nico en ningún momento”, declaró.

Hijo de Paulina Rubio ha arremetido contra su mamá

En las sesiones, dos hasta el momento, igualmente se ha destapado que Andrea Nicolás ha manifestado no querer seguir al lado de Paulina Rubio y sus razones.

“Usted [su Señoría] lo escuchó decir que ama a su madre, pero que no puede vivir con ella aquí en Miami”, enunció la representante legal de Nicolás Vallejo-Nágera.

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Por su parte, la guardiana del adolescente, Amber Glasper, confirmó que este señaló a su progenitora de supuesto consumo de sustancias.

“Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de droga, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana”, expresó.

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