Nicolás Vallejo-Nágera Esto es lo que 'Colate' pide que Paulina Rubio pague sobre su hijo En el último día del juicio sobre la custodia de Andrea Nicolás, 'Colate' aclaró qué es lo que pide si la corte permite que su hijo se mude con él a España. Desea que Paulina Rubio pague ciertas cosas.



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Video Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”

Nicolás Vallejo-Nágera declaró puntualmente en la corte el 7 de mayo, lo que pide que Paulina Rubio pague si la jueza autoriza que Andrea Nicolás se mude con él a España.

El empresario ventiló que la cantante tiene dos años sin pagarle la pensión infantil que la corte ordenó que le diera, la cual es de $1,400 USD mensuales, según dijo, no ha recibido desde abril de 2024.

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¿Qué pide 'Colate' que pague Paulina Rubio?

Aliette Hernández Carolan, abogada del español, lo interrogó en la corte para dejar claras las peticiones de su cliente, en caso de que la jueza le otorgue la custodia del menor.

"¿Qué le está pidiendo a la señora Paulina que pague?", pregunto la abogada. "Que pague la escuela", respondió 'Colate' y evidenció que es más barata la que sugiere para su hijo en Madrid.

Ventiló que actualmente 'La Chica Dorada' paga $50,000 USD, mientras que la de España costaría alrededor de $23,000 USD.

También aclaró que solicita que cuando Andrea Nicolás esté con Paulina, sea ella quien se haga cargo de los gastos del menor, por su parte, el lo hará cuando esté con él.

Por otro lado, dejó claro que no le está pidiendo más dinero a la cantante y aseguró que no lo mantiene a él, ni pretende que lo haga.

Aliette Hernández Carolan pidió a la jueza que se anexe la declaración de Andrea Nicolás como evidencia, pero Sandra Hoyos, abogada de Paulina, protestó y solicitó que eso no sea permitido, pues es información confidencial.