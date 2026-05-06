Paulina Rubio

Hijo de Paulina Rubio acusa a su madre de presunto consumo de estupefacientes

En la segunda audiencia del juicio por la custodia de Andrea Nicolás, la guardiana legal del menor confirmó que el adolescente ha dicho que su madre "fuma marihuana".

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Por:Ashbya Meré
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Video Paulina Rubio “se siente mal” en el primer día del juicio sobre custodia de su hijo: esto pasó

Paulina Rubio fue acusada por su hijo Andrea Nicolás de presunto consumo de marihuana, así lo confirmó la guardiana legal del menor en la segunda audiencia llevada a cabo el 5 de mayo en el Tribunal de lo Familiar de Miami, donde la cantante y Colate disputan la custodia del adolescente.

La abogada del español cuestionó a la guardiana sobre los señalamientos de Nico de que su madre "fuma marihuana", sin embargo, la mujer no pudo confirmar que sean verdad, pues no tiene pruebas al respecto, aunque señaló que el joven sí se lo ha mencionado.

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" Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana", dijo en la audiencia, reportó 'Ventaneando'.

Según la guardiana, Nicolás Vallejo-Nágera "no ha solicitado ninguna investigación al respecto", por lo cual no puede "opinar sobre la posibilidad de que la mamá fume marihuana, no hay mociones de ese tema de las cuales yo haya participado ni el padre ha solicitado nada en torno a ello", añadió.

Segundo día de audiencia en el Tribunal de lo Familiar de Miami por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate.
Segundo día de audiencia en el Tribunal de lo Familiar de Miami por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate.
Imagen Mezcalent

Ambas partes continúan exponiendo sus argumentos para intentar quedarse con la custodia del menor.

Las audiencias continuarán esta semana y se prevé que la jueza dé una resolución el viernes 8 de mayo.

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