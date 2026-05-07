Paulina Rubio 'Colate' insiste en llevarse a su hijo a España, pero quiere que Paulina Rubio cubra los gastos: "Sería justo" En la tercera audiencia del juicio por la custodia de Andrea Nicolás, 'Colate' dio su testimonio y reiteró su deseo de que su hijo viva con él, pero dejó claro que quiere que Paulina Rubio siga cubriendo los gastos del menor.



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Video ‘Colate’ pelea con Paulina Rubio para que su hijo viva con él ¿y quiere que ella pague todo?

Nicolás Vallejo-Nágera dio su testimonio en el tercer día de audiencias en la batalla legal que enfrenta con Paulina Rubio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

El empresario español reiteró su deseo de que el adolescente se mude con él a España, pero quiere que la cantante cubra los gastos escolares y de manutención.

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'Colate' quiere que Paulina Rubio pague los gastos de su hijo

En la audiencia, uno de los puntos en los que la defensa de Paulina Rubio se centró fue en las solicitudes de 'Colate' sobre los gastos del menor. Evidenciaron que el español quiere que la cantante continúe cubriéndo la escuela.

Previamente, Nicolás Vallejo-Nágera había sugerido dos prestigiosos colegios en España a los que su hijo podría asistir. Uno de ellos es el Brewster, el cual cobraría una mensualidad de "10 mil, 23 mil dólares", señaló Colate.

Sandra Hoyos, abogada de 'La Chica Dorada', cuestionó si habló con Paulina sobre las opciones escolares del menor, él dijo que no para evitar insultos.

"No lo hice. No tenemos comunicación, siempre recibo insultos. Se refiere a mí como el 'Señor Culate' y esto lo considero una ofensa. Mi nombre es Nicolás Vallejo-Nágera y mi apodo es 'Colate'.

Paulina Rubio y su abogada Sandra Hoyos. Imagen Mezcalent

La defensa también preguntó sobre si pretende que Paulina pague todos los gastos.

"En su plan parental, ¿usted espera que la señora Rubio cubra todos los gastos de transportación, los gastos de la escuela y usted no va a tener ninguna obligación con los gastos del menor?", cuestiona la abogada. "Bueno, yo pago los gastos normales del niño", aseveró el español.

"Pero, ¿usted se quiere llevar al niño a otro país y usted no quiere tener ninguna responsabilidad de pagar ningún gasto para que la señora Rubio y su hijo sigan en contacto? ¿Sí o no?", insistió la abogada. "Ella tiene que pagar como yo he pagado por 14 años", argumentó 'Colate'.

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Vallejo-Nágera señaló que Paulina no pagaría al 100% los gastos de su hijo, pero sí "los del viaje y la escuela".

Nicolás alegó que solicita que Paulina cubra las necesidades del adolescente porque "existe una diferencia enorme financiera debido a la situación y creo que sería justo que ella pagara".

Según explicó la abogada de 'La Chica Dorada', el testimonio de 'Colate' continuará este jueves 7 de mayo y reveló que por estrategia Paulina Rubio no testificará en el caso.

Finalmente, explicó que se espera que reciban el dictamen de la jueza en "tres o cuatro semanas".