Paulina Rubio Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones de su hijo sobre presunto consumo de sustancias y “tortura” La cantante emitió un comunicado a días de que iniciara el juicio por la custodia de Andrea Nicolás, a quien comparte con ‘Colate’. En las audiencias se ha dado a conocer que el menor dijo a las autoridades que supuestamente su mamá “fuma marihuana” y lo habría maltratado.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ‘Colate’ pelea con Paulina Rubio para que su hijo viva con él ¿y quiere que ella pague todo?

Paulina Rubio emitió un comunicado luego de que salieran a la luz pública las acusaciones que alegadamente su hijo, Andrea Nicolás, ha realizado en su contra como parte del juicio para decidir su custodia leal.

Este 7 de mayo, la agencia de representación de la cantante publicó en Instagram el extenso mensaje que ella redactó.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, manifestó.

La intérprete de ‘Te quise tanto’ aseveró que una mamá lleva a sus hijos dentro de ella durante nueve meses, pero “el verdadero amor” por ellos inicia “mucho antes” de que nazcan “y continúa creciendo cada día de sus vidas”.

“Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, apuntó la llamada ‘Chica Dorada’.

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, expresó.

Rubio aseguró que sus retoños “siempre serán mi prioridad”: “Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”.

“Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”, sentenció para concluir.

Además de Andrea Nicolás, a quien procreó con Nicolás Vallejo-Nájera, ‘Colate’, ella también es mamá de Eros, cuyo padre es el artista Gerardo Bazúa.