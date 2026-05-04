Paulina Rubio Hijo de Paulina Rubio habría declarado en la corte que “aunque ama a su madre, no puede convivir con ella” Presuntamente, Andrea Nicolás indicó ante las autoridades que no tiene la capacidad de seguir viviendo con la cantante. Su papá ha pedido que él se mude a Madrid para estar a su lado.



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Video Paulina Rubio y ‘Colate’ en el inicio del juicio por su hijo Andrea Nicolás: así son captados en corte

Paulina Rubio y su ex, Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, se presentaron la mañana de este lunes 4 de mayo en la corte de Miami por el inicio del juicio en el que se resolverá la custodia legal de su hijo, Andrea Nicolás.

De acuerdo con El Gordo y La Flaca, la solicitud ante la jueza es que el adolescente “deje Estados Unidos y se mude a Madrid para vivir con su padre”.

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Hijo de Paulina Rubio habría manifestado no querer vivir con ella

A decir del medio, ‘Colate’ presentó documentos en los que se afirma que esa decisión “sería una consecuencia de lo que ha vivido su hijo durante sus primeros 15 años de vida junto” a su mamá.

“Dice que la relación entre el menor y Paulina Rubio se ha deteriorado con el tiempo, al punto que el propio niño habría expresado en una entrevista oficial en la corte que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana”, se reportó.

“Según ellos, el temperamento explosivo de Paulina ha afectado al pequeño e incluso se han hecho denuncias de abuso emocional, físico y mental”, se explicó en la emisión.

Presuntamente, el empresario español, ante esa alegada situación, Vallejo-Nágera plantea que “lo más conveniente” para el joven es cambiar su residencia, con él, a la ciudad española, donde asistiría a la escuela.

“Y mantener una convivencia con su madre basada en visitas programadas y vacaciones”, puntualizaron al respecto.

“En este juicio, se especificará cuál sería el plan de visitas cuando el pequeño Andrea viva en Madrid, cuántos días de vacaciones le corresponderán a Paulina y cuál sería el plan, y cuándo y dónde podrá convivir ella con su hijo”, añadieron.

En su planteamiento, ‘Colate’ también pide que, de concretarse el cambio al continente europeo, “Paulina tendría que pagar toda la educación del menor, incluyendo gastos escolares y uniformes”.

Paulina Rubio debería la manutención de su hijo

En sus argumentos, ‘Colate’ asimismo acusa a Paulina Rubio de “no” haber pagado la manutención de Andrea, “hasta el 1 de mayo de 2026”.

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“Debe alrededor de 35 mil dólares. Recuerda que ella está obligada a dar una manutención de 1,400 dólares mensuales, una cifra que se estableció hace tiempo”, precisó el show.