Paulina Peña revela cómo fue Angélica Rivera en su rol de madrastra

Paulina Peña, hija del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, se sinceró acerca de cómo fue su relación con su antigua madrastra, Angélica Rivera.

PUBLICIDAD

Desde que la actriz y el político se casaron, en 2010, la ‘influencer’ y sus hermanos, Alejandro y Nicole, formaron con ellos y los retoños de la llamada ‘Gaviota’, Sofía, Regina y Fernanda, una familia mixta.

En agosto de 2019, tras sólo meses de la separación de su papá y Rivera, Paulina contó que sentía por ella “respeto”, de acuerdo con declaraciones presentadas por el programa ‘Sale el sol’.

Paulina Peña habla del Angélica Rivera como su madrastra

A cuatro años de que dejó de estar vinculada a Angélica Rivera, Paulina Peña habló con un poco más de detalles en torno al trato que tuvo por parte de ella.

“Siento que se introdujo muy bien a la familia, llegó no con ganas de ser mamá, sino como una amiga”, dijo en entrevista ante medios de comunicación como El Gordo y La Flaca este 4 de marzo.

“Entonces, siempre ha habido mucho cariño”, afirmó la también empresaria, quien es fruto del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, fallecida en 2007.

Sobre la manera en la que la protagonista de telenovelas como ‘Destilando Amor’, que puedes ver aquí en ViX, se comportaba, la creadora de contenido recordó:

“Nunca quiso imponer como mamá porque era tema de mi papá y se respetaban mutuamente, pero con mucho cariño. Ella siempre ha sido un amor”, enunció.

Paulina hizo hincapié en que Rivera les ofreció su apoyo, tanto a ella como a Alejandro y Nicole, mientras compartían juntos: “Era una amiga más. Llegaba, nos apapachaba, nos quería”.

Paulina Peña niega contrato entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

En cuanto a las especulaciones que han existido al respecto de que la unión de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto solamente obedeció a un acuerdo, Paulina Peña lo desmintió.

PUBLICIDAD

“Siento que aunque se los expliquemos, los ocho de la familia, van a seguir insistiendo”, comentó ella en un principio.

“Fue un amor muy bonito, fue sincero. Todo llegó a su fin, pero hay una amistad de por medio. Hay mucho cariño”, aseveró posteriormente.

¿Paulina Peña y Sofía Castro están bien?

En otra aclaración, Paulina Peña indicó que no estuvo enemistada con Sofía Castro, como se rumoró, y que, por el contrario, se llevaban bien.

“Eso es un mito. Hay mucho amor entre nosotros, vivimos años juntos y ella es una amiga, hermana. Hay demasiadas vivencias y nos queremos, y hay mucho respeto mutuo”, sentenció.