Paul Stanley no ha sido dado de alta por un síntoma que le preocupa a los doctores

"Aquí sigo en el hospital, me detectaron una variante de salmonelosis. Entré por eso y cuando me hicieron estudios de tomografía, de todo, del corazón y de la sangre, me detectaron que tenía las plaquetas bajas, entré con 95 mil y luego salí con 85, entonces se preocuparon los doctores", contó el conductor de Hoy a sus compañeros.