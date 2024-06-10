Talina Fernández

¿Fue una despedida? Esta es la última publicación que hizo Pato Levy

Patricio Levy subió a Instagram una fotografía en la que aparece con su difunta madre, Talina Fernández, hace más de una semana. El locutor perdió la vida este 10 de junio.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere hijo menor de Talina Fernández: así hallaron sin vida a ‘Pato’ Levy

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, murió a los 53 años este lunes 10 de junio, según confirmó su hermano Jorge ‘Coco’ Levy.

El director de cine compartió con el periodista Gustavo Adolfo Infante, durante la emisión de su programa de YouTube, detalles sobre la mermada salud del locutor.

PUBLICIDAD

“‘Pato’ tenía una deficiencia cardíaca, una arritmia, tenía también un pulmón medio ponchado y diabetes”, indicó al respecto.

“Y hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció) y estaba tratando de mejorar, y había mejorado un poco, pero no lo logramos”, agregó.

‘Coco’ puntualizó que fue la pareja de Patricio, Axel, quien se percató, durante la madrugada, que él estaba “frío”.

‘Pato’ Levy realizó esta última publicación

Más sobre Talina Fernández

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”
0:58

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández
1 mins

Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas
1:05

Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas

Univision Famosos
Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido
2 mins

Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido

Univision Famosos
¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años
3 mins

¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años

Univision Famosos
Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante
3:01

Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante

Univision Famosos
La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda
3:01

La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda

Univision Famosos
Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años
2 mins

Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años

Univision Famosos
Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández
2 mins

Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández

Univision Famosos

Patricio Levy hizo su última publicación en Instagram hace una semana, el sábado 1 de junio, y curiosamente recordando a su difunta mamá, Talina Fernández.

“Qué fortuna haberlos gozado tanto”, escribió él para acompañar una fotografía antaña en la que aparece con ‘La Dama del Buen Decir’ y otras personas.

'Pato' Levy realizó esta publicación hace más de una semana.
'Pato' Levy realizó esta publicación hace más de una semana.
Imagen 'Pato' Levy/Instagram

Luego de que trascendiera la noticia del deceso de ‘Pato’, dicho ‘post’ comenzó a llenarse de mensajes con condolencias.

“Descansa en paz”, “Se despidió con este ‘post’”, “Ya gozando de su presencia de nuevo”, “Ve y abraza a tu mami y hermanita”, se lee en las interacciones.

Talina Fernández perdió la vida el 28 de junio de 2023, pues padecía leucemia terminal, de acuerdo con su nieta Paula, hija menor de Mariana Levy, quien dejó de existir en 2005.

‘Pato’ Levy se dejó ver entusiasta

En 2 de junio, ‘Pato’ Levy subió al canal de YouTube ‘Talina Fernández Oficial’ un video que, explicó, grabó después de acudir a votar por las elecciones en México.

Ante la cámara, él sale sentado en una oficina, vestido con una camisa color anaranjada y aplicaciones negras.

PUBLICIDAD

Utilizó el tiempo para contar una historia de la infancia de Walter Elias Disney, el fundador de Disney, y su encuentro con un búho.

Patricio no mencionó que se sintiera mal en ese momento y para despedirse agradeció a todos aquellos que continuaban brindándole su apoyo.

En octubre, él reveló que sufría “insuficiencia cardiaca”, por lo que requería una cirugía; sin embargo, necesitaba recaudar dinero para poder pagar el procedimiento.

“De entrada (necesito) bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin… doctor que me (intervino) me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió”, afirmó a ‘Ventaneando’.

Relacionados:
Talina FernándezMuertes de famososInfartosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD