¿Fue una despedida? Esta es la última publicación que hizo Pato Levy

Video Muere hijo menor de Talina Fernández: así hallaron sin vida a ‘Pato’ Levy

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, murió a los 53 años este lunes 10 de junio, según confirmó su hermano Jorge ‘Coco’ Levy.

El director de cine compartió con el periodista Gustavo Adolfo Infante, durante la emisión de su programa de YouTube, detalles sobre la mermada salud del locutor.

“‘Pato’ tenía una deficiencia cardíaca, una arritmia, tenía también un pulmón medio ponchado y diabetes”, indicó al respecto.

“Y hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció) y estaba tratando de mejorar, y había mejorado un poco, pero no lo logramos”, agregó.

‘Coco’ puntualizó que fue la pareja de Patricio, Axel, quien se percató, durante la madrugada, que él estaba “frío”.

‘Pato’ Levy realizó esta última publicación

Patricio Levy hizo su última publicación en Instagram hace una semana, el sábado 1 de junio, y curiosamente recordando a su difunta mamá, Talina Fernández.

“Qué fortuna haberlos gozado tanto”, escribió él para acompañar una fotografía antaña en la que aparece con ‘La Dama del Buen Decir’ y otras personas.

'Pato' Levy realizó esta publicación hace más de una semana. Imagen 'Pato' Levy/Instagram

Luego de que trascendiera la noticia del deceso de ‘Pato’, dicho ‘post’ comenzó a llenarse de mensajes con condolencias.

“Descansa en paz”, “Se despidió con este ‘post’”, “Ya gozando de su presencia de nuevo”, “Ve y abraza a tu mami y hermanita”, se lee en las interacciones.

Talina Fernández perdió la vida el 28 de junio de 2023, pues padecía leucemia terminal, de acuerdo con su nieta Paula, hija menor de Mariana Levy, quien dejó de existir en 2005.

‘Pato’ Levy se dejó ver entusiasta

En 2 de junio, ‘Pato’ Levy subió al canal de YouTube ‘Talina Fernández Oficial’ un video que, explicó, grabó después de acudir a votar por las elecciones en México.

Ante la cámara, él sale sentado en una oficina, vestido con una camisa color anaranjada y aplicaciones negras.

Utilizó el tiempo para contar una historia de la infancia de Walter Elias Disney, el fundador de Disney, y su encuentro con un búho.

Patricio no mencionó que se sintiera mal en ese momento y para despedirse agradeció a todos aquellos que continuaban brindándole su apoyo.

En octubre, él reveló que sufría “insuficiencia cardiaca”, por lo que requería una cirugía; sin embargo, necesitaba recaudar dinero para poder pagar el procedimiento.