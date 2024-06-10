¿De qué murió Pato Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy?

Video ¿Qué dice la carta que Talina Fernández le escribió a sus hijos antes de morir?

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, murió este lunes 10 de junio a los 53 años. La noticia fue confirmada por su hermano, Coco Levy, en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

El menor de los tres hijos de la Dama del buen decir perdió la vida a solo días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de su madre.

¿De qué murió Pato Levy?

Juan Jorge, mejor conocido como Coco Levy, reveló al periodista de espectáculos que fue un conjunto de enfermedades lo que le quitó la vida a su hermano Pato Levy, ya que su salud había comenzado a mermarse desde finales de 2023.

“Él tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, tenía también un pulmón medio ponchado y diabetes. Hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas (falleció)”, declaró el productor.

“Estaba tratando de mejorar, y había mejorado un poco, pero no lo logramos”, subrayó.

Pato Levy era el hijo menor de Talina Fernández. Imagen Talina Fernández / Instagram

Necesitaba una operación urgente del corazón: acusaba negligencia médica

En octubre de 2023, Pato Levy fue hospitalizado de emergencia tras serle diagnosticada una insuficiencia cardíaca y una arritmia.

“(Es insuficiencia cardíaca), es correcto”, confirmó en Ventaneando el 18 de octubre. “Me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardíaca y con la arritmia”, agregó.

Aquella vez, Pato Levy acusó que una mala praxis afectó severamente su corazón, ya que el médico que lo operó le “conectó mal el intestino”.

“De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin*** doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jod*ó, por hacer un esfuerzo me dio una arritmia, y la arritmia me causó que subiera 80 kilos en 6 meses, entonces con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos”, enfatizó.