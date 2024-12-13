¿Paquita la del Barrio está hospitalizada y delicada de salud?: revelan lo que tiene
Su representante Francisco Torres informó que la cantante presenta problemas de salud, por lo que se encuentra en una clínica de Xalapa, Veracruz, México.
Este viernes 13 de diciembre se reportó la hospitalización de emergencia de Paquita la del Barrio, quien supuestamente se encontraba “delicada de salud” e “intubada” en una clínica privada de Xalapa, Veracruz, México.
“Me informan que Paquita la del Barrio se encuentra delicada de salud y la tienen en el Hospital Ángeles de Xalapa Veracruz… me dicen extraoficialmente que se encuentra intubada (no confirmado). Esperando su pronta recuperación si es que está enferma y esperamos algún comunicado (tiempo al tiempo)”, escribió Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como ‘Chamonic’.
Paquita la del Barrio no está intubada ni grave
Francisco Torres, representante de Paquita la del Barrio, confirmó a ‘De Primera Mano’ que la cantante sí presenta problemas de salud. Sin embargo, desmintió que estuviera grave y hospitalizada.
“Ya nos hemos acostumbrado mucho a notas falsas. Incluso, que ya se murió, que ya le dio no sé qué, que se volteó la camioneta”, declaró a Gustavo Adolfo Infante.
“Yo hablé con ella el día de ayer. Fue el día de ayer a Puebla a unos masajes que le recomendaron, estaba muy a gusto, la escuché bastante bien”, agregó
El representante de la intérprete de 77 años contó que fue después de sus masajes cuando Paquita la del Barrio le informó que se trasladaría a Veracruz para atender una “molestia en el estómago”.
“Sí fue ella allá. Desde cuando tenía la tentación de ir a Veracruz para ver a los doctores. Trae una molestia en el estómago y dijo, ‘ya que voy a Veracruz pues aprovecho para ir al doctor’”, contó.
“Hablé con ella hoy en la mañana y de la misma forma (me dijo): ‘ya al rato voy al doctor’ y demás. Quiero pensar que por ahí se vino esa nota falsa”, subrayó.
Por último, Francisco Torres reveló que las molestias estomacales de Paquita la del Barrio se deben a una bacteria, de la que ya está siendo atendida.
“Gracias a Dios se va a someter ahí a que la revisen, de entrada porque trae una bacteria en el estómago y pues va a aprovechar para que la revisen”, mencionó.
“No, no es nada grave. Se va a someter a su chequeo de esa molestia que traía en el estómago. Hace ratito que hable y me dijeron: ‘fíjate que es una bacteria lo que le está causando esta molestia’. Ya tenía algunas semanas, pero no había querido ir al doctor aquí en México”, sentenció.