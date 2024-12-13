Paquita la del Barrio

¿Paquita la del Barrio está hospitalizada y delicada de salud?: revelan lo que tiene

Su representante Francisco Torres informó que la cantante presenta problemas de salud, por lo que se encuentra en una clínica de Xalapa, Veracruz, México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Así ha sido la vida de Paquita la del Barrio: de vender pan a ser "defensora de las mujeres"

Este viernes 13 de diciembre se reportó la hospitalización de emergencia de Paquita la del Barrio, quien supuestamente se encontraba “delicada de salud” e “intubada” en una clínica privada de Xalapa, Veracruz, México.

“Me informan que Paquita la del Barrio se encuentra delicada de salud y la tienen en el Hospital Ángeles de Xalapa Veracruz… me dicen extraoficialmente que se encuentra intubada (no confirmado). Esperando su pronta recuperación si es que está enferma y esperamos algún comunicado (tiempo al tiempo)”, escribió Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como ‘Chamonic’.

PUBLICIDAD

Paquita la del Barrio no está intubada ni grave

Más sobre Paquita la del Barrio

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe
0:55

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe

Univision Famosos
Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella
1:03

Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante

Univision Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?
2 mins

Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?

Univision Famosos
Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos
2 mins

Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió
1:07

Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática

Univision Famosos
Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor
3 mins

Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor

Univision Famosos
Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón
2 mins

Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón

Univision Famosos
Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara
2 mins

Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara

Univision Famosos

Francisco Torres, representante de Paquita la del Barrio, confirmó a ‘De Primera Mano’ que la cantante sí presenta problemas de salud. Sin embargo, desmintió que estuviera grave y hospitalizada.

“Ya nos hemos acostumbrado mucho a notas falsas. Incluso, que ya se murió, que ya le dio no sé qué, que se volteó la camioneta”, declaró a Gustavo Adolfo Infante.

“Yo hablé con ella el día de ayer. Fue el día de ayer a Puebla a unos masajes que le recomendaron, estaba muy a gusto, la escuché bastante bien”, agregó

El representante de la intérprete de 77 años contó que fue después de sus masajes cuando Paquita la del Barrio le informó que se trasladaría a Veracruz para atender una “molestia en el estómago”.

“Sí fue ella allá. Desde cuando tenía la tentación de ir a Veracruz para ver a los doctores. Trae una molestia en el estómago y dijo, ‘ya que voy a Veracruz pues aprovecho para ir al doctor’”, contó.

“Hablé con ella hoy en la mañana y de la misma forma (me dijo): ‘ya al rato voy al doctor’ y demás. Quiero pensar que por ahí se vino esa nota falsa”, subrayó.

Por último, Francisco Torres reveló que las molestias estomacales de Paquita la del Barrio se deben a una bacteria, de la que ya está siendo atendida.

“Gracias a Dios se va a someter ahí a que la revisen, de entrada porque trae una bacteria en el estómago y pues va a aprovechar para que la revisen”, mencionó.

“No, no es nada grave. Se va a someter a su chequeo de esa molestia que traía en el estómago. Hace ratito que hable y me dijeron: ‘fíjate que es una bacteria lo que le está causando esta molestia’. Ya tenía algunas semanas, pero no había querido ir al doctor aquí en México”, sentenció.

Relacionados:
Paquita la del BarrioFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD