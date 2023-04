Paquita la del Barrio rectifica: no se retirará de los palenques y dice cómo está de salud

A sus 76 años de edad, Paquita la del Barrio ha causado gran preocupación entre sus fans debido a sus problemas de salud.

Tan solo en febrero pasado, se vio obligada a cancelar un concierto en la Ciudad de México. Semanas después, se anunció su retiro de los palenques, uno de los lugares que han consolidado su carrera.

A finales de marzo, su representante artístico informó que la salud de la cantante había “empeorado”, al punto tal de que “mal comía, no dormía sus horas (...) Traía mucho ese desequilibrio".

Paquita la del Barrio aseguró que no se retirará de los palenques

Tras estos difíciles episodios, todo indica que la salud de la cantante va mejorando, pues el pasado 21 de abril fue captada por representantes de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Ahí, corrigió las declaraciones de su mánager:

“Yo no me despedí, no me he despedido. (Seguiré presentándome) si es posible, sí”.



De igual manera, fue cuestionada sobre su salud, tras los reportes de que había empeorado en fechas recientes. Quitada de toda preocupación, aseguró:

“Yo ni sé qué es la ciática, estoy bien”.



Al abordar el tema de si le gustaría que le hicieran un homenaje por su amplia trayectoria, añadió que lo único que pedía era salud.

¿Qué problema de salud tiene Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ informó a principios del 2022 que padece dolores en el nervio ciático. Debido a estos, se ha visto obligada a dar algunas de sus presentaciones en vivo sentada y también ha usado silla de ruedas para transportarse de un lado a otro.

Pero lo cierto es que este no es el único padecimiento que la aqueja. A finales de marzo del 2023, su representante, Francisco Torres, informó que la cantante también “traía por ahí una ulcerita”, si bien, no detalló de qué tipo.

Tres años atrás, en el 2020, sufrió una fuerte caída que lastimó sus costillas.

Además, en octubre del 2019, Paquita la del Barrio encendió las alarmas por su salud luego de que fue hospitalizada por una trombosis pulmonar.

Aunque la voz de ‘Tres veces te engañé’ afirmó que actualmente está “bien”, no ha estado exenta de ser la protagonista de noticias falsas, en las que se reporta su supuesta muerte o diagnóstico de otras enfermedades graves.

