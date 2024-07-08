Muertes de famosos

Mamá de Carlos Salcedo vive su más triste cumpleaños tras asesinato de su hija Paola

La señora María Isabel Hernández Navarro recordó la última felicitación que le dedicó su fallecida hija Paola Salcedo hace un año.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La complicada relación de los hermanos Paola y Carlos Salcedo: a él lo acusan de quitarle la vida

La mamá de Carlos Salcedo estaría viviendo su cumpleaños más triste tras el asesinado de su hija Paola Salcedo, el pasado 29 de junio en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

A través de sus historias de Instagram, la señora María Isabel Hernández Navarro compartió la que fue la última felicitación de cumpleaños de la fallecida presentadora, quien en 2023 le dedicó varias publicaciones en sus redes sociales.

“Un cumpleaños sin tus besos mi chula, besos al cielo”, escribió doña Isabel Hernández en sus historias que estuvieron acompañadas del tema ‘Te Amor’, del cantante Franco de Vita.

Además de la publicación de la mamá de Carlos y Paola Salcedo, en el perfil de Instagram de la fallecida presentadora apareció desde muy temprano un mensaje dedicado a doña Isabel, el cual estuvo acompañado de una fotografía de uno de sus viajes juntas.

“Feliz cumpleaños a la mejor madre y amiga, te amo con toda mi alma, gracias por ser un punto de equilibrio y mi paz mental. Dios te bendiga siempre milita”, se lee en la publicación.

Mamá de Carlos Salcedo recuerda a su fallecida hija Paola a días de su asesinato.
Mamá de Carlos Salcedo recuerda a su fallecida hija Paola a días de su asesinato.
Imagen Isabel Hernández / Instagram

La muerte de la presentadora Paola Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años. La presentadora e influencer fue atacada a balazos frente a su hijo de 4 años mientras atendía una llamada telefónica en el exterior de un circo ubicado en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la presentadora “presentó tres lesiones” derivadas de los balazos que recibió. Aunque recibió atención médica, Paola Salcedo falleció en el hospital al que la trasladaron tras el ataque.

Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un supuesto “ataque directo”, según Antonio Nieto, colaborador de N+, el 4 de julio, la mamá de Carlos Salcedo acusó al futbolista de ser el “autor intelectual” del asesinato de Paola. Sin embargo, el reporte de la Fiscalía dio a conocer que el movil del ataque fue un presunto asalto por el que fueron detenidos, el pasado 5 de julio, los sospechosos Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’.

"Según las confesiones a las que he podido tener acceso, ‘El Pecas’ y el otro tipo, José Iván, estaban drogándose, fumando piedra, en la zona (...) Se les acabó”, narró Carlos Jiménez en su programa 'C4 en Alerta' acerca sobre el motivo de hurto.

“Se acercaron precisamente a la zona del circo y vieron una camioneta lujosa, y que como vieron a una mujer sola, se les hizo fácil ir y asaltarla, que se resistió y por eso le dispararon”, refirió.

Ese mismo viernes 5 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió un boletín de prensa donde informó sobre su causa de muerte.

“La víctima presentó tres lesiones y que la causa de muerte fue producida por agente vulnerante contuso, particularmente por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la región del tórax y lacerante en pulmón derecho. También se realizaron peritajes en materia de química forense con resultados negativos con respecto a la víctima”, dice el documento.

