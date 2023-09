Esposa de Pablo Lyle cuenta lo difícil que fue "sobrevivir" tras el arresto del actor

Fue entonces que emprendió un negocio de postres saludables y donas veganas: " Me ha costado tanto trabajo crecerlo y sobrevivir de él, ahorita que me presentaron como empresaria dije: 'Es mi sueño ser empresaria', sueño con ser esa persona, me ha costado un montón porque donde pones tu energía es donde va a ir ese crecimiento" y reconoció que no ha sido fácil mantenerlo a flote.