Dictan sentencia a Pablo Lyle: estos son los años que pasará en prisión

Mercedes Arce, la viuda de la víctima, también se dirigió a la juez entre lágrimas: "No tengo palabras para decir cómo me siento, mi salud se ha deteriorado, recibo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Para mí ha sido un trauma desde ese día, ya no soy la misma, no puedo dormir bien. Desafortunadamente dos familias perdimos, yo no puedo recuperar a mi esposo y Pablo no está con sus hijos".