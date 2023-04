Esposa de Pablo Lyle agradece a quienes le “ayudan a paternar” a sus hijos en ausencia de él

Pablo Lyle cumple una sentencia de 5 años en prisión (y 8 más en libertad condicional), luego de que en octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Previamente, el actor de telenovelas pasó 3 años y 5 meses en arresto domiciliario, mientras esperaba la resolución de su juicio.

Pero el golpe que le propinó a un hombre en marzo del 2019 en Miami no solo lo afectó a él: la vida de su esposa y sus hijos también cambió radicalmente. Ana Araujo reflexionó sobre quienes les han tendido una mano en esta etapa.

Esposa de Pablo Lyle agradece a quienes le han ayudado con sus hijos mientras él cumple su sentencia

Este 26 de abril, Ana Araujo compartió en sus historias de Instagram un podcast en el que se abordó la realidad de las madres que se ven obligadas a criar solas a sus hijos.

Al respecto, añadió que el episodio le causó tanto “dolor” que le tomó 3 días escucharlo completo.

“Tenemos una idea romántica de lo que es ser mamá autónoma y la realidad es que solo quien lo vive sabe lo difícil que es”, expresó en una historia de Instagram.



Continuando su reflexión sobre el tema, en otra ‘story’ añadió que “las mujeres solas sí podemos mantener y educar a nuestros hijos”, sin embargo, reconoció que “para tener una vida, no debemos hacerlo solas”.

En ese sentido, aprovechó la ocasión para agradecer a quienes han estado cerca de ella y de sus hijos tras la detención de Pablo Lyle:

“Quiero agradecerle a las mujeres y hombres que me han ayudado a mantener, a maternar y a paternar a mis hijos, que, sin ser sus mamás o papás, han visto por ellos y por mí”.



En junio del 2022, la joven mexicana ya se había asumido como “madre soltera” y en un encuentro con la prensa aseguró:

“Te quedas como la cabeza de la familia, entonces no queda de otra más que ‘chambearle’ (trabajar) y se me han abierto las puertas… bueno, me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas”.

Así ha cambiado la vida de la esposa de Pablo Lyle tras su detención

Sobre los cambios que ha atravesado tras la detención de su esposo, la joven mexicana habló en exclusiva con la revista Caras.

En una entrevista publicada el pasado 17 de abril, la esposa de Pablo Lyle admitió que hubo un tiempo en el que creía que “no se tenía que preocupar” por mantenerse. Sin embargo, esta situación la orilló a hacerse cargo de su familia.

Viendo el lado positivo de las cosas, la esposa de Pablo Lyle también afirmó que este caso la obligó a “madurar”.

A pesar de las dificultades, el actor le “ha hecho ver la vida de una manera distinta”, señalando el “lado bueno” de las cosas:

“Me hace ver que tenemos todo para ser felices, pues, simplemente somos libres”.



Ana Araujo también relató que sus hijos con “conscientes” de la situación legal de su papá y que buscar apoyarla en lo que pueden:

“En verano, mi hija paseaba perros para ganar dinero, y ahora Mauro (su hijo) me ayuda a embolsar las donas que hacemos (venden en su pastelería)”.

También te puede interesar: