Patricio Borghetti narra con lágrimas momento en que su copresentador sufrió infarto: "Es mi hermano"

Padre del presentador mexicano que sufrió un infarto a los 43 años revela su estado de salud

El mundo del entretenimiento en México se conmocionó este lunes 26 de febrero al darse a conocer que el presentador Ricardo Casares sufrió un "infarto" solo minutos antes de entrar al aire en el show 'Venga la alegría'.

Según contaron en el matutino de la cadena TV Azteca, el comunicador de 43 años, encargado de dar las noticias sobre la farándula junto a Flor Rubio, fue atendido a tiempo y llevado de emergencia a un hospital en cuanto comenzó a manifestar un "intenso dolor en el pecho".

Patricio Borghetti, esposo de Odalys Ramírez y uno de los presentadores del show, dijo haberse percatado que algo sucedía con su compañero faltando solo unos cuantos minutos para que todos entraran al aire en vivo.

'Pato' Borghetti narra dramático momento que vivió Ricardo Casares

El también actor argentino relató cómo es que se dio cuenta que su compañero estaba manifestando un "infarto" cuando llegó a las instalaciones de la televisora mexicana alrededor de las 8 de la mañana, faltando menos de una hora para que el show saliera en vivo.

"Venía yo llegando a mi llamado normal y veo que va saliendo del foro, se cruza, pensé que se había tropezado porque se venía como agarrando el pecho y se sienta ahí, en esa banquita que está ahí", contó 'Pato' Borghetti a 'Ventaneando' este lunes 26 de febrero.

"Estaba como quejándose, le dije: '¿Qué pasó?, ¿qué pasó?'. Me dijo 'me duele el pecho, pero raro, me arde y me duele la mano', pero era la mano derecha", relató.

"Entonces dije: 'No, pero espérate, tranquilo, la mano derecha no es, la izquierda es la del infarto', pero ahorita investigando (vimos) que también puede ser la derecha", indicó.

"Lo agarré, es mi hermano, compartimos camerino desde hace siete años, lo agarré y llamé a la ambulancia y, cuando estaba pasando los datos dije: '¿Sabes qué?, mejor te llevo yo al hospital, vamos a hacer más rápidos'".

Borghetti recordó que en ese instante "iba entrando 'Maru' (Silva), la productora" del show y ella le dijo que tomaran su auto para trasladar a Casares al hospital para no perder tiempo esperando a la ambulancia.

Ricardo Casares sufrió un infarto poco antes de comenzar su programa televisivo.



"En menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo", contó el comunicador.

Al tratar de revivir lo sucedido, Patricio Borguetti no pudo contener las lágrimas ante la cámara: "Fue una bendición que fuera acá, que quede en un susto nada más", dijo con voz entrecortada.

"Y nada, no fue fácil", admitió, "te queremos, 'Ricky', te esperamos acá pronto, recupérate, relájate, no veas el futbol, ahora pura calma y aquí te vamos a estar esperando cuando vuelvas, te queremos".

Lo que se sabe sobre la salud de Ricardo Casares

Ricardo Casares Zavala, papá del famoso conductor, comentó en 'Ventaneando' que su hijo "tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó".

"Le hicieron un procedimiento, le implantaron un 'stent' y los resultados son 100 por ciento positivos. Estará unos días en la unidad de cuidados cardíacos y en terapia media", adelantó.

Al parecer, este episodio cardíaco habría tenido que ver con un "desprendimiento y acumulación de colesterol", reportó El Universal.

"Por algún motivo el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió y producto de eso tuvo ese taponamiento", dijo el papá del presentador, citado por el diario mexicano.

Se ha informado que Ricardo Casares ya no corre peligro y permancerá bajo observación médica.