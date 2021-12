Octavio Ocaña recibe premio póstumo por su trayectoria y su hermana le dedica un conmovedor mensaje

" No existe un solo día en el que no nos hagas falta, un gran orgullo este galardón a tu carrera y el pequeño homenaje que se te pudo realizar en tu memoria, recordándote con toda el alma y el corazón, no solo nosotros, sino la gente que siempre te admiró como ser humano y artista. Es muy triste estar en esos lugares sin ti, pero sin duda estás presente porque fuiste la estrella de esta familia y ahora eres el ángel de esta familia que te amara hasta el último día de sus vidas. Gracias a los premios Galardón Trilogia de Oro 2021".