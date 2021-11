“Perdí lo que más amaba”: hermana de Octavio Ocaña recuerda al actor con tristeza y dolor a un mes de su muerte

“Me da tanta rabia, impotencia y tristeza saber en la forma que murió, tan fuerte, tan desgarradora y me siento aún peor saber que aún no se hace justicia”, dijo una usuaria. “Él no se merecía nada de esto, espero que los corazones de esas personas nunca encuentren paz después de hacer tanto daño. Si me siento yo así no imagino el gran dolor que ustedes cómo su familia sienten”.