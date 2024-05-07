Michelle Rodríguez celebra el éxito de su pareja como actriz con fotos

Video Michelle Rodríguez, entre lágrimas, revela cómo enfrentó los estereotipos de belleza en el espectáculo

Michelle Rodríguez es muy reservada en su vida privada, pero en febrero y abril pasado presumió a su pareja en redes sociales, donde ahora mostró lo orgullosa que está de Victoria García.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 'Polita' en Amores Verdaderos compartió varias fotografías de la joven, quien también es actriz y actualmente forma parte de una obra musical.

En las imágenes, se observan algunas de las escenas en las que participa García en la obra 'Fama', hecho que provocó que Michelle Rodríguez le dedicara un emotivo mensaje

“Felicidades… Eres la mejor. Te amo Victoria García, mi persona favorita en mi lugar favorito”, escribió la actriz de '40 y 20', quien también acompañó sus posteos con emojis en forma de corazón.

Horas después, Victoria García replicó las fotografías en su perfil personal y agradeció las palabras de Rodríguez.

Michelle Rodríguez protagonizó tierno beso con su pareja

La primera ocasión que Michelle Rodríguez y Victoria García intercambiaron mensajes en redes sociales fue el pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín.

La actriz de la obra 'Fama' llamó, en aquella ocasión, 'amor mío' a Rodríguez. “Gracias por siempre sacarme esa sonrisa y enseñarme lo bonito que es el amor, excelente día para agradecer todo el amor. Te amo, amor mío”, escribió en su perfil de Instagram.

Dos meses después, tanto Michelle como Victoria postearon imágenes juntas para celebrar el Día Nacional de la Pareja.

La primera en celebrar la fecha fue Victoria García, quien publicó una foto en la que aparecen muy sonrientes junto a un emoji en forma de corazón.

Por su parte, Michelle Rodríguez publicó un video, en el que se les observa con cubrebocas y abrazadas, para después protagonizar un tierno beso en la mejilla.

Hasta el momento, tanto Michelle Rodríguez como Victoria García solo se han dedicado amorosos mensajes y fotografías en redes sociales; pero han evitado hablar ante los medios de comunicación sobre la relación que mantienen.