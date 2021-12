La hija de Kim Kardashian ofreció un tour por su mansión sin permiso: qué pasó después

Al igual que su madre, North West comenzó a ser afín a las redes sociales y ambas comparten una cuenta de TikTok donde han protagonizado diversos videos, siempre bajo supervisión de la socialité. Aunque esa condición cambió días a trás.

North mostró la casa de Kim Kardashian sin permiso

El 14 de diciembre la niña de ocho años tomó un teléfono, abrió el perfil que tiene en conjunto con su madre y comenzó a realizar un video en vivo explicando detalles de su casa y los cuartos que visitaba.

En el material (de aproximadamente tres minutos) North paseó por la enorme mansión y alentó a sus seguidores para que quisieran ver más del interior de su hogar.

"Vamos abajo, rentamos esta cosa de 'Sing 2'. Si quieren que se los muestre digan sí, digan sí ahora. ¡Ok dijeron que sí!."



Después de enseñar una enorme decoración de la cinta 'Sing 2', North continuó recorriendo los pasillos donde se pudo ver su árbol navideño. Luego de pasar por la sala de cine apareció Reign Aston Disick, el hijo menor de Kourtney Kardashian, gritando que North estaba haciendo un en vivo y tratando de detenerla, pero a modo de juego.

Kim hizo que su hija se detuviera

North terminó de grabar en el momento que entró al cuarto de su madre, quien se encontraba acostada en su cama.

La niña le dijo: "Mamá, estoy en vivo", así que inmediatamente ellaa volteó y comentó que debía detenerse porque no tenía permitido hacer transmisiones en vivo.

La interacción de North sin supervisión comenzó a a hacerse viral y los fans cuestionaron la maternidad de Kim; sin embargo, ella reveló qué hizo su hija después de cortar el clip que fue borrado de la cuenta.

En una participación para el podcast de la periodista Bari Weiss, la también empresaria dijo que la niña se discupó con ella en privado, pues en su casa había reglas.

"Se sintió muy mal por eso, y se disculpó conmigo y dijo: 'Vi en TikTok que me metí en problemas y lo siento mucho'. Y lo consiguió ".



Además, concluyó diciendo que la acción de North también tuvo que ver con Kanye West, pues asegura que su hija se parece mucho al rapero y es capaz de romper algunas reglas: "North West es la hija de Kanye West, olvídalo, ella es su alma gemela. Así que definitivamente seguirá haciendo todo lo anterior".

El hijo mayor de Kourtney también se preocupó

Vía Instagram, Kim Kardashian expusó que quien le dio un consejo fue su sobrino, Mason Disick. En un mensaje de texto, le comentó que en el pasado él reveló cosas que no debía mediante videos y que era mejor vigilar a North de cerca.

"Hola, no quiero faltarle al respeto a North, pero no creo que deba los en vivo a menos que alguien esté con ella, porque la gente siempre está grabando la pantalla y podría decir información que no es correcta y cosas así, de las que se arrepentirá. Yo hacía exactamente lo mismo que ella. Hacía los en vivo y ahora me arrepiento de haber dicho una de las cosas que dije".