Pepe Aguilar

"Hasta por las 'nachas'": Pepe Aguilar habló así de los tatuajes de Christian Nodal

Semanas antes que se destapara el noviazgo entre Ángela y Nodal, Pepe Aguilar señaló que consideraba al cantante como un "amigo" y habló sobre los tatuajes que tiene.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Cambió de opinión?: Pepe Aguilar consideraba a Nodal como “amigo” antes de andar con Ángela

Pepe Aguilar conoce bien a Christian Nodal y ha mencionado que lo considera su "amigo y, aunque no ha mostrado su postura sobre el noviazgo de su hija Ángela con él, hace unas semanas bromeó con los tatuajes del cantante.

En entrevista con Raúl Solís Glez para Univision 23 DFW en abril pasado, el artista comentó sobre la nueva ola de cantantes de mariachi que están rompiendo el estereotipo, pues ya no portan un traje de charro, fue así que habló de su yerno.

"Ahorita los jóvenes cantan con mariachi, pero vestidos de otra forma, es otro rollo, pero el mariachi está", dijo.

El padre de Ángela Aguilar bromeó con las partes del cuerpo en donde el cantante, de 25 años, tiene los tatuajes.

"Es un cuate que no se viste charro, porque no es charro, y está tatuado hasta por las 'nachas' (glúteos), pero yo no puedo decir nada… No sé si tengas tatuaje hasta las 'nachas' Christian, pero si tienes no lo dudaría", dijo con humor y agregó que " es mi amigo, lo conozco".

¿A Pepe Aguilar le preocupa el noviazgo de Ángela con Nodal?

El 16 de junio en el marco del Día del Padre, Pepe Aguilar se habría referido a su hija Ángela en medio del concierto que ofreció en San Diego como la "polémica" al confesar qué es lo que extrañó durante sus vacaciones en Japón.

"Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica", dijo en el escenario, reportó el programa 'Ventaneando'.

En las imágenes del concierto el cantante dejó claro que no le da importancia a los chismes y especulaciones de su hija.

"A estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más, porque entre más siente uno, más puede hacer sentir", declaró en el concierto.

