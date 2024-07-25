¿Cuánto costó el maquillaje de Ángela Aguilar para su boda? Conoce a la artista que lo hizo

Video ¿Primer 'palomazo' como esposos?: Ángela Aguilar y Nodal habrían cantado en su boda (video)

Christian Nodal y Ángela Aguilar unieron sus vidas como marido y mujer en una boda realizada en una hacienda en Morelos, México- Además de la elegante ceremonia y el impresionante banquete, otro aspecto que ha capturado la atención es el impecable look de la novia.

La joven cantante deslumbró a todos con su maquillaje y estilo, dejando a muchos preguntándose quién fue el responsable de su look nupcial y cuánto costó.

PUBLICIDAD

¿Quién fue la maquillista de Ángela Aguilar para su boda?

El maquillaje de Ángela Aguilar estuvo a cargo de una de los maquillistas más renombradas de la industria: Ferggie Coll. Conocida por su trabajo con diversas celebridades como Lele Pons y Shakira, la joven ha ganado reconocimiento en Estados Unidos por su habilidad para resaltar la belleza natural de sus clientes, y en esta ocasión no fue diferente, ya que logró destacar los rasgos únicos de Ángela con un estilo que complementó su atuendo nupcial a la perfección.

En las más recientes fotos publicadas por Pepe Aguilar, se puede notar a Ángela con un maquillaje que acentuó sus ojos y labios, manteniendo una apariencia fresca y natural. La paleta de colores para los ojos fueron suaves y neutros, realzando su mirada con un delineado sutil y pestañas voluminosas. En los labios, Ángela lució un tono rosa nude que armonizó con el resto de su maquillaje, dándole un toque romántico y sofisticado.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Imagen @nodal / Instagram



La piel de Ángela fue trabajada para lograr un acabado luminoso y natural, empleando productos de alta gama que aseguran una durabilidad y un aspecto impecable durante toda la celebración.

La base ligera, el iluminador en los puntos clave del rostro y un rubor suave en las mejillas completaron el look, haciendo que Ángela brillara en cada momento de la ceremonia y la recepción. Ferggie Coll ya había maquillado a Ángela Aguilar en ocasiones anteriores, por lo cual conocía exactamente el look que deseaba tener la joven en su especial día.

PUBLICIDAD

¿Cuánto costó el maquillaje nupcial de Ángela Aguilar?

En cuanto al costo del maquillaje, se estima que los servicios de la profesional pueden rondar entre los 5,000 y 10,000 dólares, dependiendo de la complejidad del trabajo y los productos utilizados. Dado que este evento fue una ocasión muy especial, es probable que el costo se haya acercado al extremo superior de esta estimación.

La maquillista publicó el 24 de junio algunas fotos de la hacienda donde se llevó a cabo la ceremonia y la decoración, que consistió en cientos de pétalos de rosas. Además en su última historia de Instagram donde enfoca un plato de fruta añadió el texto: "Ayer fue un día súper lindo y mágico", haciendo referencia a la boda.

A medida que las imágenes de la boda continúan circulando en redes sociales, los fanáticos y seguidores de Ángela Aguilar no solo celebran su unión con Christian Nodal, sino que también admiran la belleza y el estilo que la cantante llevó en su gran día.

Imagen Getty Images y @byferggie



¿Ya sabías quién fue su maquillista? Dinos en los comentarios.