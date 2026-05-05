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Cazzu revela episodio paranormal que vivió con su pequeña Inti: “Estaba muy asustada”

La artista compartió una anécdota que atravesó hace poco con la pequeña de dos años. Ella contó que la nena veía “un señor” en su cuarto, por lo que le pidió ayuda.

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Por:Dayana Alvino
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Video Cazzu se sincera sobre sus declaraciones: "Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija"

Cazzu reveló un episodio paranormal que vivió con su pequeña Inti y que la puso a prueba como mamá, teniendo que superar uno de sus grandes temores.

Fue durante su participación en el podcast ‘Lado B’, de MTV, que la cantante platicó acerca de lo que alguna vez sucedió con su retoño de 2 años.

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“Yo no le pido nada a ninguna cosa que no veo”, dijo. “Una sola vez me pasó que tuve que hablar porque, bueno, mi hija, que me pidió que fuera a su cuarto a sacar al señor que estaba”.

“Y eso, chicos, me cag… toda”, confesó. “Yo me acuerdo y ya me da miedo”, admitió la intérprete de ‘Perdón si no te llamé’.

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Cazzu tuvo que ‘correr’ al “señor” que veía Inti

De acuerdo con Cazzu, dicho evento ocurrió “hace poquito”, y ella tuvo que reaccionar para ayudar a Inti.
“Era un domingo, supertranquilo. Mi gorda es muy ‘cool’. Ella, cuando se concentra a jugar con algo, empieza y está como…”, narró.

“Y ella estaba nada más en su cuarto, que hay un pasillo que divide los cuartos. ‘Mamá, mamá’. ‘¿Qué?’, le digo. ‘Hay un señor en el cuarto’, dijo”, agregó.

La nena le pidió a la artista que la acompañara a la habitación en cuestión, lo que a esta de inmediato le generó nervios.

“‘Vení, vení’. Yo, imagínate como, o sea, respiré profundo y le dije: ‘¿Dónde?’. Llegué, yo dije: ‘Voy a ver algo acá. No, por favor. No quiero ver nada’”, contó.

“Llegué y había una puerta del placar que estaba abierta. Yo no la quería ni mover”, continuó. “‘¿A dónde está, hija?’. ‘Ahí’. Y yo como. ‘¿Qué hago? ¿Le digo que se vaya?’. ‘Sí’, me dice”.

“Y yo le digo: ‘Bueno, te tenés que ir. Te tenés que ir. Con todo respeto, señor, se tienen que ir porque está, aquí este es el cuarto de mi hija, entonces, te tenés que ir y, por favor, no vuelvas’”, añadió.

La cantautora recordó que Inti le aseveró que el “señor” que había visto “es malo” y admitió que ella sí “estaba muy asustada”, pese a que no vio ni sintió nada.

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Cazzu atribuye lo ocurrido a la imaginación de Inti

Aparentemente, tratando de darle una explicación lógica a lo que pasó, Cazzu indicó que tendría que ver con la creatividad de Inti.

“A ver, abramos posibilidades, ¿no? Los chichos, su imaginación. Ella imagina un montón, te dice…”, externó.

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