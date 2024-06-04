Cazzu reaparece así tras polémico mensaje de Nodal donde admite que se “volvió un kbr…”

Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

Cazzu reapareció en redes sociales poco después del polémico mensaje que Christian Nodal compartió donde dice que se “volvió un kbron”.

La trapera argentina compartió, a través de sus historias de Instagram, una nueva fotografía junto a su hija Inti, quien luce recostada sobre su pecho. La pequeña se habría convertido en su prioridad y su sostén tras su separación con el cantante.

La instantánea de Cazzu y su hija habría sido tomada en la cocina de la que sería su nueva casa. El pasado 30 de mayo, Julieta Cazzuchelli mostró imágenes de sus “nuevos comienzos” en las redes. Aquella ocasión habría dejado entrever que abandonó la casa que compartía en Argentina con el papá de la bebé.

Así reapareció Cazzu con su hija en brazos. Imagen Cazzu / Instagram

“Me volví un kbron”, dice Nodal

En medio de rumores de romance con Ángela Aguilar, Christian Nodal se pronunció en su canal de difusión de Instagram para promocionar su nueva canción, la cual llevaría por nombre: ‘Kbron y medio’.

Sin dar detalles sobre su próximo lanzamiento, que sería el 6 de junio, el interprete de 25 años anotó: “Si alguien les dice que yo me volví un KBRON… Díganles que UN KBRON Y MEDIO”.

El supuesto romance con Ángela Aguilar

Días después de que Nodal confirmara su separación de Julieta Cazzuchelli, verdadero nombre de Cazzu, el cantante fue vinculado sentimentalmente con Ángela Aguilar, con quien se dice viajó a Europa y ahora no se despegarían ni un instante.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido una relación. Sin embargo, Cazzu ya dejó de seguir la hija de Pepe Aguilar en redes sociales, lo que habría avivado el rumor de una relación entre ellos.