¿Cazzu embarazada por segunda vez? Publica foto que parece aclarar rumores

Tras dejar ver la carita de su hija, la pareja de Christian Nodal sorprendió al aparecer así en redes sociales.

Video ¿Cazzu está embarazada otra vez? Su última foto parece tener la respuesta

Cazzu y Christian Nodal dejaron ver por primera vez y por completo la carita de su hija Inti, el 14 de febrero a través de las redes sociales, donde días antes la argentina enfrentó una polémica, pues desató rumores de un segundo embarazo.

Las especulaciones crecieron por una fotografía que se difundió en cuentas de Instagram, donde Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, aparece en la boda de su hermana luciendo un vestido blanco.

Imagen Instagram


Los usuarios señalaron que la imagen, presuntamente, dejaba al descubierto una misteriosa pancita de la cantante. Cazzu ocultó su primer embarazo, cuando esperaba a su hija Inti apareció en Premio Lo Nuestro señalando que “solo había comido más”.

“(Estoy) muy feliz. ¿Me veo embarazada? ¿Me veo más gorda? ¿Estoy un poco gordita? T al vez subí unos kilitos porque estuve comiendo un poco de más”, afirmó en marzo de 2022.

Cazzu aparece así ante rumores de segundo embarazo

Tras varios días de rumores, Cazzu dejó entrever que por el momento no está esperando a su segundo bebé con Christian Nodal.

Y es que la cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que presumió su figura a cinco meses de haber dado a luz a su primogénita.

Enfundada en una ombliguera y con unos jeans a la cadera, la argentina dejó ver que no luce la supuesta pancita que algunos pensaron sería de embarazo.

Imagen Instagram Cazzu


Hasta el momento ni Cazzu ni Christian Nodal se han pronunciado ante la posibilidad de que pronto le den la bienvenida a un nuevo miembro de su familia.

¿Cuándo y cómo anunció Cazzu su primer embarazo?

El 15 de abril de 2023 durante su concierto en Buenos Aires, Argentina, como parte del cierre de su gira “Nena Trampa”, Cazzu sorprendió a su público al anunciar que está embarazada.

Días después de lucir por primera vez su pancita en público, la pareja de Christian Nodal compartió con orgullo sus primeras fotografías embarazada a través de sus redes sociales.

A la par que la argentina destapó que espera a su primer hijo con Christian Nodal, el intérprete de ‘Botella tras botella’ se refirió al embarazo de su pareja el 16 de abril de 2023 durante su presentación en la Feria de Aguascalientes.

“A todos mis fans de corazón que siempre están para mí, que siempre me están apoyando. Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá”, comentó el cantante, quien cuando tenía 22 años afirmó al periodico Reforma que a los 24 años quería ser papá.

