Cazzu

Cazzu presume carita de su hija en nuevas fotos: fans afirman que es el clon de Nodal

La cantante dejó ver cómo disfruta los primeros meses de vida de su hija Inti.

Univision
Video Nodal y Cazzu muestran la carita de Inti por primera vez y les dicen es igual a él: "La Nodalita más bella"

La noche de este 14 de febrero, Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su hija Inti en tiernas fotografías.

Horas después, la argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar por completo la carita de su primogénita.

A través de su perfil personal Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, compartió imágenes de algunos de los momentos que ha vivido con su bebé desde que nació en septiembre pasado.

En las imágenes, se puede observar a Inti despeinada, con lentes de sol en una alberca, durante una revisión médica, sonriendo y después de tomar su leche materna.

Cazzu presume que su hija Inti es el idéntica a Nodal
Imagen Instagram Cazzu

“Inti”, fue la descripción que le dio la pareja de Nodal a la publicación, la cual acompañó con un emoji en forma de sol.

Hija de Cazzu es idéntica a Nodal y fotos lo probarían

Las reacciones por las nuevas fotos de la pequeña Inti no se hicieron esperar y gran parte de los 13 millones de seguidores de Cazzu se desvivieron en halagos por la pequeña.

Algunos usuarios señalaron que la bebé es la combinación perfecta de sus padres; sin embargo, la mayoría de ellos afirman que la primogénita de los cantantes es el clon de Nodal.

“Me vuelvo loca, está hermosa”, “Qué bonita”, “Cosita preciosa, igualita a su papi”, “Es tan igual a Christian”, “Nodal hizo todo el trabajo, es su clon”, “Qué ternura”, “Se parece a su papá”, “La Nodalita más bella”, “Estoy viendo a Nodal de bebé”, señalaron en redes sociales.

Hija de Nodal y Cazzu roba miradas por cómo luce en nuevas fotografías
Imagen Instagram Cazzu

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han revelado qué los motivó a compartir con sus seguidores las fotografías de su hija Inti, de quien el intérprete de ‘Botella tras botella’ habló hace unos días.

Nodal revela que su hija podría debutar como cantante en sus conciertos

El pasado 8 de febrero, Christian Nodal habló con sus seguidores por redes sociales y reveló lo fascinado que está con su faceta de papá.

Detalló que aprecia mucho el tiempo de descanso que se tomó para ver crecer a su hija Inti, quien señaló podría “ser su corista” muy pronto.

“Me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti que cada día está más preciosa, para estar con JuJu y disfrutar la casita… Yo creo que de aquí a que empiecen los shows la Inti ya va a andar haciéndome los coros, porque se muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros”, reveló

CazzuChristian NodalFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

