Carmen Salinas

¿Hijo de Pepe Aguilar en problemas?: su nombre aparecería en demanda que defiende la memoria de Carmen Salinas

El hijo de Pepe Aguilar habría sido incluido en la demanda que la hija de Carmen Salinas interpuso tras los delicados señalamientos que se hicieron en contra su madre, a quien acusaron de supuestamente practicar rituales con niños, según consta en documentos mostrados en ‘Ventaneando’.

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Por:Univision
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Video Saskia ofrece disculpa a familia de Carmen Salinas por “error editorial” tras delicados señalamientos

Emiliano Aguilar estaría en problemas legales tras la demanda que la hija de Carmen Salinas interpuso en México para defender la memoria de su madre, a quien un reo, de nombre Beto, señaló de realizar presuntos rituales satánicos con niños.

Los comentarios del recluso salieron a la luz en febrero pasado, durante su participación en el podcast ‘Penitencia’, de la activista Saskia Niño de Rivera.

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La supuesta demanda contra Emiliano Aguilar

De acuerdo con los documentos presentados este jueves 28 de mayo en el programa ‘Ventaneando’, el hijo de Pepe Aguilar habría sido incluido en la demanda por daño moral tras sus comentarios contra la fallecida actriz. En la querella también estaría involucrada Saskia Niño de Rivera, quien es la titular del podcast.

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Según declaraciones que Gerardo Rincón, abogado de María Eugenia Plascencia, realizó a ‘Venga La Alegría’, la demanda por daño moral ya habría sido aprobada por un juez y estarían pendientes las notificaciones correspondientes.

“Ya está la demanda por daño moral y sigue hoy mismo una penal. Pero como les comento, no nada más es ella (...) estoy involucrando a más personas porque el director de Centro Penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tiene seguridad y si no los hizo, entonces, también está confabulado”, dijo.

Lo que hija de Carmen Salinas exigiría

María Eugenia Plascencia estaría solicitando el pago de una indemnización por daño moral, una disculpa pública en los mismos medios donde se difundió el contenido en cuestión, la eliminación total del contenido ofensivo, la garantía de no repetición de actos similares y el pago de gastos y costos del juicio, según consta en los documentos presentados por ‘Ventaneando’.

¿Por qué habría sido incluido Emiliano Aguilar en la demanda?

Según reporta el mismo show, el hijo de Pepe Aguilar habría sido incluido en la demanda por los comentarios que realizó en marzo pasado en Instagram, donde se habría referido a la controversia relacionada con Carmen Salinas y el podcast ‘Penitencia’.

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“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella, pero todos: ‘no Emiliano que anda en sus viajes, que anda bien loco’, ah no, ahí está la tele, el Internet, ahorita está en tendencia, ¿no que echaba mentiras?, puras verdades conmigo, carnales”, declaró.

Hasta ahora, Emiliano Aguilar no ha hecho comentarios al respecto.

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